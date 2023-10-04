Космический корабль НАСА OSIRIS-REx успешно доставил на Землю образец астероида

После многих лет подготовки и напряженной работы миссия НАСА OSIRIS-REx успешно вернула капсулу с камнями и пылью, собранными с астероида Бенну. Капсула для возврата образцов приземлилась в заданном районе недалеко от Солт-Лейк-Сити, штат Юта, 24 сентября. Перед приземлением космический корабль сделал окончательные изображения спуска капсулы к Земле.

Миссия OSIRIS-REx, что означает «Происхождение, спектральная интерпретация, идентификация ресурсов и безопасность — Regolith Explorer», была направлена ​​на сбор образца с Бенну и доставку его на Землю для анализа. Космический корабль достиг Бенну в 2018 году и провел несколько лет, изучая поверхность астероида, прежде чем собрать образец в 2020 году.

После приземления капсула для возврата образцов была доставлена ​​в Космический центр НАСА имени Джонсона в Хьюстоне. Тем временем космический корабль OSIRIS-APEX, теперь переименованный, отправляется в новую миссию по встрече с астероидом Апофис в 2029 году.

Возвращение капсулы с образцом является значительным достижением для команды OSIRIS-REx и исследовательских усилий НАСА. Изучая состав астероида, ученые надеются получить представление о происхождении Солнечной системы и потенциально обнаружить ценные ресурсы, которые могут помочь в будущих исследованиях космоса.

источники:

– Изображение предоставлено: НАСА/Годдард/Университет Аризоны/Локхид Мартин

– Цитирование: НАСА (2023, 4 октября) Космический корабль НАСА OSIRIS-REx наблюдает за вылетом капсулы для возврата образцов. Проверено 4 октября 2023 г.