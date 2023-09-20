Открывая неожиданное: удивительные открытия OSIRIS-REx на астероиде Бенну

OSIRIS-REx, третья в истории миссия по сбору образца с астероида, предоставила ученым невероятную информацию о загадочном мире космических камней. Двухлетнее путешествие космического корабля вокруг астероида Бенну выявило удивительное разнообразие и сложность этих небесных тел.

До OSIRIS-REx две другие миссии, Hayabusa 1 и NEAR-Shoemaker, подробно изучали астероиды. Однако именно «Хаябуса-1» впервые подтвердил существование «кучек обломков» — скоплений валунов, песка и гравия, удерживаемых вместе слабыми гравитационными силами.

Когда ученые впервые наблюдали Бенну в телескопы, они ожидали, что он будет похож на астероид Итокава. Однако при ближайшем рассмотрении OSIRIS-REx обнаружил скалистый ландшафт, непохожий ни на что, что они когда-либо видели раньше. Пористые камни странной формы на поверхности Бенну бросили вызов их предыдущим предположениям о составе и структуре этих космических камней.

Исследователи поняли, что эти пористые камни обладают высокой поглощающей способностью и ведут себя как зона деформации в автомобиле при ударах. Они защищают поверхность астероида, поглощая энергию от более мелких тел, в результате чего образуется меньше кратеров, чем ожидалось.

OSIRIS-REx также сделал важное открытие относительно плотности поверхностного слоя Бенну. Во время попытки сбора образцов космический корабль погрузился глубоко в поверхность, обнаружив, что поверхностный слой имеет гораздо меньшую плотность, чем остальная часть астероида.

Подход миссии к сбору проб, отличающийся от предыдущих миссий, позволил получить бесценную информацию. Неожиданная реакция поверхности Бенну на приземление космического корабля озадачила ученых, оставив им еще больше вопросов для изучения.

В целом, результаты OSIRIS-REx бросили вызов предыдущим предположениям и расширили наше понимание астероидов и их разнообразной природы. Эти открытия будут способствовать будущим полетам на астероиды и расширят наши знания об истории Солнечной системы.

источники:

– Space.com: «Астероиды-соседи астероида Рюгу странные и удивительные»

– НАСА: «Астероид Бенну: цель OSIRIS-REx»