Миссия НАСА OSIRIS-REx: возвращение с первым в истории американским образцом астероида

Ученые НАСА готовятся к заключительному этапу революционной миссии OSIRIS-REx, которая должна вернуться на Землю 24 сентября с первым в истории американским образцом астероида. Это монументальное достижение знаменует собой важную веху в освоении космоса и научных исследованиях.

OSIRIS-REx, сокращение от Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification и Security-Regolith Explorer, является первой американской миссией, предназначенной для сбора образца с астероида. Он возвращает материал с поверхности астероида Бенну, вес которого оценивается примерно в 8.8 унций. Космический корабль собрал этот каменистый материал во время миссии на Бенну в 2020 году.

По сообщению Wired, предполагаемая посадка капсулы с образцом астероида запланирована на воскресенье, 24 сентября, в 8.25:8.55 по восточному стандартному времени (XNUMX:XNUMX утра по тихоокеанскому времени) в пустыне штата Юта, США.

Однако возвращение образцов на Землю представляет собой серьезную проблему для миссии. Хотя сам космический корабль не войдет в атмосферу планеты, он выпустит тщательно рассчитанный пакет, который будет следовать по точной траектории и совершить контролируемую посадку. Капсула, содержащая образец, должна быть защищена от тепла, вибраций и загрязнений с нашей планеты.

В отчете поясняется, что правильный угол и скорость имеют решающее значение для успешного «сбрасывания посылки». Если капсула войдет в атмосферу под слишком крутым углом, она может отскочить от атмосферы и отправить образцы в космос, что сделает восстановление невозможным. С другой стороны, если угол слишком мал, капсула рискует сгореть в атмосфере Земли.

Образцы, доставленные миссией OSIRIS-REx, имеют огромную научную ценность. Астероиды, подобные Бенну, могут служить «капсулами времени», позволяя лучше понять раннюю историю нашей Солнечной системы. Образец астероида позволит исследователям изучить формирование нашей планеты и Солнечной системы, а также происхождение органических соединений, которые могли сыграть роль в возникновении жизни на Земле.

По возвращении на Землю драгоценный образец будет тщательно задокументирован и сохранен в Космическом центре имени Джонсона НАСА в Хьюстоне. Затем он будет распространен среди ученых по всему миру для дальнейшего анализа и исследований.

Это замечательное достижение миссии OSIRIS-REx открывает новые возможности для исследования и понимания нашей Вселенной. Это представляет собой значительный шаг вперед в разгадке тайн происхождения нашей Солнечной системы и потенциала жизни за пределами Земли.

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