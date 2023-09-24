Первые в истории образцы астероида благополучно приземлились на Землю в ходе исторической миссии НАСА

Космический корабль НАСА OSIRIS-REx успешно доставил на Землю образцы астероида Бенну в ходе революционной миссии. Космическая капсула, содержащая около 250 граммов камней и других материалов астероида, благополучно приземлилась на полигоне армии США в Дагуэе в штате Юта. Это первый случай, когда НАСА собрало и извлекло образцы с астероида.

Путешествие за образцами астероидов было трудным: зонд OSIRIS-REx преодолел более 4 миллиардов миль, чтобы достичь Бенну, а затем совершить обратный путь. Цель миссии - предоставить ценную информацию о происхождении жизни на Земле и первых днях существования нашей Солнечной системы.

При входе в атмосферу Земли капсула развивала скорость до 27,000 5,300 миль в час и испытывала температуру до XNUMX градусов по Фаренгейту. Он раскрыл парашют выше, чем ожидалось, но благополучно приземлился в пустыне штата Юта. Спасательные команды подтвердили, что капсула была цела и не получила повреждений при приземлении.

Следующим шагом будет транспортировка капсулы во временное чистое помещение на испытательном полигоне армии США в Дагуэе, где она будет открыта и контейнер с образцами астероидов снова будет подготовлен к транспортировке. Затем образцы будут загружены на самолет и доставлены в Космический центр НАСА имени Джонсона в Хьюстоне, штат Техас.

По прибытии в Космический центр Джонсона образцы будут распределены между различными научными учреждениями и космическими агентствами. НАСА получит 70% образца для анализа, 25% будет передано ученым из различных учреждений, 4% перейдет в Канадское космическое агентство, а 0.5% будет передано Японскому агентству аэрокосмических исследований.

Успешная посадка и сбор образцов астероида завершают семилетнюю миссию, которая столкнулась с неожиданными проблемами, такими как необходимость перепрограммировать посадку космического корабля из-за состава Бенну. Однако осторожный и продуманный подход команды OSIRIS-REx позволил им преодолеть эти препятствия и достичь этой исторической вехи.

Источники: НАСА.