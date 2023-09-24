После замечательного семилетнего путешествия в космосе космическая капсула с первыми образцами астероидов НАСА успешно приземлилась в пустыне штата Юта. Это значительное достижение ознаменовало завершение миссии Осирис-Рекс, целью которой было собрать образцы обломков и пыли с околоземного астероида Бенну.

Капсула была выпущена космическим кораблем «Осирис-Рекс» на расстоянии примерно 63,000 100,000 миль (27,650 44,500 км) от Земли. Несясь к нашей планете с поразительной скоростью около 11 4 миль в час (XNUMX XNUMX км/ч), он приземлился на военном испытательном и тренировочном полигоне в Юте незадолго до XNUMX часов утра по восточному времени (XNUMX:XNUMX по московскому времени) в воскресенье.

Вскоре после запуска капсулы сам космический корабль размером с транзитный фургон изменил курс и отправился от Земли к своей новой миссии. Ожидается, что он исследует еще один астероид под названием Апофис, и расчетное время пути космического корабля составит шесть лет.

Ученые, участвовавшие в миссии Osiris-Rex, полагают, что собранные образцы являются остатками строительных блоков первых дней существования нашей Солнечной системы. Изучая эти образцы, они надеются получить ценную информацию о происхождении Земли и самой жизни.

Миссия Osiris-Rex, что означает «происхождение, спектральная интерпретация, идентификация ресурсов, исследователь реголитов безопасности», была запущена в 2016 году с бюджетом в 1 миллиард долларов. Достигнув Бенну в 2018 году, в 2020 году космический корабль использовал длинную вакуумную палку для сбора пыли и гальки с поверхности астероида. За время своего путешествия космический корабль преодолел впечатляющие 4 миллиарда миль (6.2 миллиарда километров).

В усилиях НАСА по восстановлению в штате Юта задействованы вертолеты и временная чистая комната, оборудованная на полигоне. После успешного извлечения образцов их планируется доставить в новую лабораторию в Космическом центре имени Джонсона НАСА в Хьюстоне в понедельник.

Эта замечательная веха в освоении космоса открывает новые возможности для понимания происхождения нашей Солнечной системы и дает представление о формировании Земли и жизни на нашей планете.

источники:

- Ассошиэйтед Пресс