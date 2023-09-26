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Наука

Капсула OSIRIS-REx прибыла в Хьюстон

ByВики Ставропулу

сентябрь 26, 2023
Капсула OSIRIS-REx прибыла в Хьюстон

Первый образец американского астероида, собранный космическим кораблем OSIRIS-REx, прибыл в Космический центр НАСА имени Джонсона в Хьюстоне. Образец, доставленный на Землю 24 сентября, будет сохранен и передан ученым для анализа.

Образец был доставлен в Хьюстон на борту самолета C-17 ВВС США и приземлился на аэродроме Эллингтон-Филд. Затем его передали в NASA Johnson для дальнейшей обработки.

В компании Johnson команда будет работать в специальной чистой комнате, предназначенной специально для образцов Бенну. В этой чистой комнате имеются специальные перчаточные ящики, в которых будет храниться канистра с пробами, содержащая головку TAGSAM. Головка TAGSAM использовалась для сбора камней и пыли с поверхности астероида Бенну 20 октября 2020 года.

Ученые и техники будут следовать тщательно спланированному процессу извлечения образца из TAGSAM. Они поместят канистру в перчаточный ящик, а затем разберут ее, чтобы получить доступ к головке TAGSAM. Ожидается, что в головке будет находиться большая часть образца, и все детали оборудования и астероидная пыль, обнаруженные за ее пределами, будут каталогизированы и сохранены.

После завершения первоначальной разборки исследователи проанализируют пыль астероида, чтобы получить представление о ее химических, минералогических и физических характеристиках. Этот анализ предоставит ценную информацию о типах горных пород, присутствующих в основной пробе.

НАСА планирует поделиться первоначальными результатами и изображениями образца в прямой трансляции 11 октября, что позволит общественности и ученым всего мира получить представление об этом историческом моменте.

источники:
Центр космических полетов имени Годдарда НАСА

By Вики Ставропулу

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