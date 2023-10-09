Миссия НАСА OSIRIS-REx близка к завершению сбора образцов астероидов

Команда по хранению астроматериалов в Космическом центре имени Джонсона НАСА добивается успехов в хранении образца астероида, собранного миссией OSIRIS-REx. Они успешно удалили круглые контрольные пластины с верхней части головки TAGSAM (механизм сбора проб касанием), которые использовались для мониторинга условий внутренней окружающей среды космического корабля во время миссии. Эти пластины были тщательно спрятаны для получения информации о загрязнении.

Затем команда приступила к снятию головки TAGSAM с платформы палубы авионики, что позволило им увидеть 24 поверхностные контактные площадки в нижней части головки и образец астероида под ней. Эти контактные площадки улавливали мелкозернистые камни и пыль с поверхности Бенну, когда сборщик проб вошел в контакт с астероидом в октябре 2020 года. Материалы контактных площадок предоставят ценную информацию об условиях на поверхности Бенну.

В дополнение к поверхностному материалу ученые также смогут изучить материал, собранный из кольца захвата, которое является надежным основанием, в которое TAGSAM был установлен во время сбора образцов. Эти образцы, полученные с глубины до 19 дюймов под поверхностью, дадут представление о материале на больших глубинах под поверхностью Бенну.

Сбор и обработка этих мелкозернистых образцов позволит ученым сделать новые открытия о геологической истории астероида Бенну, истории его воздействия и его значении для оценки воздействия астероида. Изображения основной пробы и результаты раннего анализа будут представлены во время живого мероприятия НАСА 11 октября.

Источники:

Курирование образцов астероидов OSIRIS-REx НАСА приближается к окончательному раскрытию информации НАСА (2023 г., 9 октября)

Определения:

ОСИРИС-РЕкс: Миссия НАСА по изучению околоземного астероида Бенну и сбору образца для возвращения на Землю для изучения.

ТАГСАМ: Механизм сбора проб Touch-and-Go, роботизированная рука на космическом корабле OSIRIS-REx, используемая для сбора проб с поверхности астероида.

Бенну: Астероид, на который нацелена миссия OSIRIS-REx, который, как полагают, является остатком ранней Солнечной системы.