Успешный образец астероида доставлен на Землю космическим кораблем OSIRIS-REx

Космический корабль НАСА OSIRIS-REx успешно вернулся на Землю, привезя с собой первый образец астероида, собранный НАСА. Образец, состоящий из камней и почвы, собранных с астероида Бенну, приземлился в пустыне Юты 24 сентября. Капсула с образцом обуглилась снаружи из-за высоких температур, которые она испытала при повторном входе в атмосферу Земли. Драгоценное содержимое теперь безопасно хранится в Космическом центре имени Джонсона НАСА в Хьюстоне, где ученые будут изучать его, чтобы узнать больше о нашей Солнечной системе.

Миссия OSIRIS-APEX устанавливает курс на астероид Апофис

Космический корабль OSIRIS-REx, теперь переименованный в OSIRIS-APEX, отправляется в новую миссию по изучению астероида Апофис. Когда-то Апофис считался потенциально опасной угрозой для Земли, но недавние исследования показали, что риска столкновения нет. В 2029 году Апофис приблизится к Земле настолько близко, что его можно будет увидеть невооруженным глазом. OSIRIS-APEX за это время выйдет на орбиту Апофиса и будет изучать астероид в течение 18 месяцев. Хотя он больше не может собирать образцы, космический корабль будет использовать двигатели, чтобы поднимать пыль и камни для анализа поверхности Апофиса.

Обнаружение останков древнегреческой куртизанки

Археологи, раскапывающие гробницу в Израиле, обнаружили то, что может быть останками гетеры или древнегреческой куртизанки. Кремированные останки женщины были найдены в пещере вместе с хорошо сохранившимся бронзовым складным зеркалом. Считается, что она сопровождала правительственного чиновника или высокого генерала в эллинистическую эпоху. Редкое нетронутое зеркало дает представление о ее происхождении, и исследователи надеются раскрыть больше ее истории в будущем.

Глобальный атлас раскрывает тайну волшебных кругов

Сказочные круги, загадочные точечные узоры бесплодной грязи, обнаруженные в травах засушливых земель, уже много лет очаровывают ученых. Новый атлас, составленный испанскими учеными с использованием искусственного интеллекта, показал, что круги фей присутствуют в сотнях мест по всему миру. Причина этого явления остается неизвестной, но глобальный атлас облегчит дальнейшие исследования, чтобы понять, почему появляются эти закономерности. Кроме того, ученые предсказали, что формирование огромного суперконтинента через 250 миллионов лет может сделать Землю непригодной для жизни для людей и млекопитающих из-за чрезмерной жары.

Рекордный космонавт возвращается на Землю

Астронавт НАСА Фрэнк Рубио вернулся на Землю, проведя в космосе рекордные 371 день. Его длительное пребывание изначально не планировалось, поскольку на космическом корабле «Союз», на котором он прибыл, произошла утечка охлаждающей жидкости, вызванная космическим мусором. На Международную космическую станцию ​​был отправлен новый космический корабль, а 15 сентября прибыл новый экипаж. Годовое пребывание Рубио в невесомости является самым продолжительным периодом пребывания американского астронавта в космосе. Сейчас он приспосабливается к жизни на Земле, и может пройти несколько месяцев, прежде чем он снова почувствует себя нормально. Что касается других космических новостей, в новом фильме рассказывается вдохновляющая история астронавта Хосе Эрнандеса, который стал первым бывшим рабочим-мигрантом, отправившимся в космос в 2009 году после того, как НАСА несколько раз отказало ему в этом.

источники:

– CNN (Версия этой истории появилась в научном бюллетене CNN Wonder Theory. Чтобы получить его на свой почтовый ящик, зарегистрируйтесь бесплатно здесь)