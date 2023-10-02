«Новые горизонты НАСА» расширят миссию, сосредоточив внимание на данных гелиофизики

НАСА объявило об обновленном плане своего космического корабля «Новые горизонты» по продолжению исследования внешней части Солнечной системы. Начиная с 2025 финансового года New Horizons переключит свое внимание на сбор уникальных гелиофизических данных в расширенном режиме работы с низкой активностью. Этот новый путь также допускает возможность в будущем близкого пролета объекта пояса Койпера, если он будет идентифицирован.

Решение продлить миссию до тех пор, пока космический корабль не покинет пояс Койпера в 2028–2029 годах, было принято для того, чтобы в полной мере воспользоваться положением «Новых горизонтов» в нашей солнечной системе и его способностью отвечать на важные вопросы о нашей гелиосфере. Расширенная миссия будет в основном финансироваться Отделом планетарных наук НАСА и совместно управляться Отделами гелиофизики и планетарных наук НАСА.

Чтобы приспособиться к расширенным операциям New Horizons, НАСА оценит влияние на бюджет и внесет коррективы в программу New Frontiers, включая изменение баланса финансирования научных исследований и анализа данных. Это потенциально может повлиять на будущие проекты в рамках программы.

«Новые горизонты», запущенный в 2006 году, уже предоставил ценную информацию о внешних уголках нашей Солнечной системы. Он завершил свою основную миссию, посетив карликовую планету Плутон, а затем облетел объект пояса Койпера Аррокот. Продолжающиеся исследования космического корабля будут способствовать нашему пониманию формирования нашей солнечной системы и предоставят возможности для междисциплинарной науки.

Источник: НАСА

Примечание. Эта статья представляет собой краткое изложение исходной статьи, опубликованной НАСА 2 октября 2023 г., которую можно найти по следующему URL-адресу: [вставьте URL-адрес здесь]