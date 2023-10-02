CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

«Новые горизонты НАСА» расширят миссию, сосредоточив внимание на данных гелиофизики

ByВики Ставропулу

Октябрь 2, 2023
«Новые горизонты НАСА» расширят миссию, сосредоточив внимание на данных гелиофизики

НАСА объявило об обновленном плане своего космического корабля «Новые горизонты» по продолжению исследования внешней части Солнечной системы. Начиная с 2025 финансового года New Horizons переключит свое внимание на сбор уникальных гелиофизических данных в расширенном режиме работы с низкой активностью. Этот новый путь также допускает возможность в будущем близкого пролета объекта пояса Койпера, если он будет идентифицирован.

Решение продлить миссию до тех пор, пока космический корабль не покинет пояс Койпера в 2028–2029 годах, было принято для того, чтобы в полной мере воспользоваться положением «Новых горизонтов» в нашей солнечной системе и его способностью отвечать на важные вопросы о нашей гелиосфере. Расширенная миссия будет в основном финансироваться Отделом планетарных наук НАСА и совместно управляться Отделами гелиофизики и планетарных наук НАСА.

Чтобы приспособиться к расширенным операциям New Horizons, НАСА оценит влияние на бюджет и внесет коррективы в программу New Frontiers, включая изменение баланса финансирования научных исследований и анализа данных. Это потенциально может повлиять на будущие проекты в рамках программы.

«Новые горизонты», запущенный в 2006 году, уже предоставил ценную информацию о внешних уголках нашей Солнечной системы. Он завершил свою основную миссию, посетив карликовую планету Плутон, а затем облетел объект пояса Койпера Аррокот. Продолжающиеся исследования космического корабля будут способствовать нашему пониманию формирования нашей солнечной системы и предоставят возможности для междисциплинарной науки.

Источник: НАСА

Примечание. Эта статья представляет собой краткое изложение исходной статьи, опубликованной НАСА 2 октября 2023 г., которую можно найти по следующему URL-адресу: [вставьте URL-адрес здесь]

By Вики Ставропулу

Похожие темы

Наука

Лучшие места, чтобы увидеть солнечное затмение «Огненное кольцо» в Сан-Антонио

Октябрь 4, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Основное зеркало для гигантского Магелланова телескопа близится к завершению

Октябрь 4, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Кольцевое солнечное затмение «Огненное кольцо»: объяснение небесного явления

Октябрь 4, 2023 Габриэль Бота

Вы пропустили

Наука

Лучшие места, чтобы увидеть солнечное затмение «Огненное кольцо» в Сан-Антонио

Октябрь 4, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Основное зеркало для гигантского Магелланова телескопа близится к завершению

Октябрь 4, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Кольцевое солнечное затмение «Огненное кольцо»: объяснение небесного явления

Октябрь 4, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Немецкие исследователи совершили прорыв в технологии улавливания CO2

Октябрь 4, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев