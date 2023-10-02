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НАСА расширяет миссию New Horizons для исследования пояса Койпера

ByРоберт Эндрю

Октябрь 2, 2023
НАСА расширяет миссию New Horizons для исследования пояса Койпера

НАСА объявило, что продлит свою миссию «Новые горизонты», чтобы продолжить исследование внешних пределов Солнечной системы. Это решение было принято после более раннего предложения НАСА изменить курс миссии и передать ее в другое подразделение.

Первоначально планировалось завершить работу в конце 2024 года, но теперь миссия «Новые горизонты» будет продолжаться до тех пор, пока космический корабль не выйдет из пояса Койпера, что, как ожидается, произойдет примерно в 2028 году. В течение этого длительного периода космический корабль сосредоточится на сборе гелиофизических данных, которые включает изучение Солнца и его взаимодействия с окружающей средой. Кроме того, «Новые горизонты» будут искать объект в поясе Койпера, чтобы провести близкий облет.

Команда миссии отпраздновала это решение, поскольку они оспорили предложение НАСА передать миссию Отделу гелиофизики и сделать приоритетом исследования Солнца. Алан Стерн, главный исследователь New Horizons, выразил благодарность тем, кто поддержал продолжение миссии.

«Новым горизонтам», запущенному в 2006 году, потребовалось почти 15 лет, чтобы достичь своего нынешнего положения в дальних уголках Солнечной системы. С тех пор он исследует пояс Койпера — регион, наполненный ледяными объектами, который хранит ключи к разгадке ранней истории Солнечной системы.

В январе 2022 года наблюдательная комиссия рассмотрела предложение научной группы миссии о продлении миссии на три года. Хотя в конечном итоге миссия была продлена на два года, решение потенциально финансировать ее как гелиофизическую миссию, начиная с 2025 года, вызвало критику со стороны научного сообщества. Они утверждали, что уникальное положение «Новых горизонтов» позволяет ему изучать как объекты пояса Койпера, так и Солнце.

Расширенная миссия будет в основном финансироваться Отделом планетарных наук НАСА и совместно управляться Отделами гелиофизики и Планетарных наук.

Благодаря этому расширению New Horizons продолжит разгадывать тайны пояса Койпера и предоставит ценную информацию об истории происхождения нашей Солнечной системы.

источники:
- НАСА

By Роберт Эндрю

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