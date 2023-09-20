НАСА открыло новую удивительную мозаику лунной поверхности

НАСА недавно поделилось на своей странице в Instagram захватывающей новой мозаикой лунной поверхности. Мозаика под названием «Лунная соната» была создана с использованием изображений, снятых двумя орбитальными камерами Луны — камерой Lunar Reconnaissance Orbiter (LROC) и ShadowCam.

По данным космического агентства, мозаика представляет собой вид лунной поверхности с воздуха, демонстрируя оттенки черного, белого и серого. Кратер Шеклтон, расположенный в правой нижней части изображения, особенно примечателен. Детальные изображения ShadowCam позволяют зрителям наблюдать постоянно затененные участки внутри дна и стен кратера. Напротив, освещенные солнцем области, такие как край и бока кратера, захватываются LROC.

НАСА поделилось кратким описанием мозаики в Instagram вместе с изображением. Пост, набравший почти 250,000 12 лайков с момента публикации XNUMX часов назад, получил множество комментариев от изумленных зрителей. Многие выразили трепет перед потрясающим видом, а другие похвалили НАСА за его работу.

Один пользователь поинтересовался заметным белым кругом внутри мозаики, который НАСА определило как кратер Шеклтон. Занимательный пост вызвал разную реакцию: от восхищения до восхищения.

Эта последняя публикация в Instagram — еще один пример способности НАСА увлекать и обучать свою аудиторию потрясающими изображениями космоса и небесных тел. Постоянное участие космического агентства в социальных сетях, таких как Instagram, позволяет ему общаться с людьми по всему миру и повышать интерес к исследованию космоса.

Источники: Instagram НАСА.

Определения:

1. Камера Lunar Reconnaissance Orbiter (LROC) – прибор на борту космического корабля Lunar Reconnaissance Orbiter, предназначенный для получения изображений поверхности Луны в высоком разрешении.

2. ShadowCam – инструмент НАСА на борту космического корабля Корейского института аэрокосмических исследований под названием «Данури», отвечающий за получение детальных изображений затененных областей Луны.

3. Кратер Шеклтон – большой ударный кратер, расположенный недалеко от южного полюса Луны, известный своими постоянно затененными областями.