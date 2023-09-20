CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Астронавты НАСА совершают тренировочный забег на стартовую площадку для миссии на Луну

ByВики Ставропулу

сентябрь 20, 2023
Астронавты НАСА совершают тренировочный забег на стартовую площадку для миссии на Луну

Четыре астронавта, готовящиеся к миссии «Артемида II», которая должна отправиться на Луну в следующем году, недавно совершили тренировочный заезд на стартовую площадку на новых транспортных средствах для перевозки экипажа в Космическом центре Кеннеди. Астронавты, в том числе астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также канадский астронавт Джереми Хансен, облачились в оранжевые скафандры и отправились в транспортных средствах для перевозки экипажа от производственно-кассового здания Нила А. Армстронга к стартовой площадке 39. -Б.

Пробный прогон был проведен для демонстрации обычных процедур стартового дня в рамках подготовки к миссии, которая может стартовать уже в ноябре 2024 года. Миссия «Артемида II» станет первым полетом с экипажем на мощной ракете НАСА «Система космического запуска» с астронавтами на корабле «Орион». космическая капсула. Планируется, что миссия будет заключаться в 10-дневном путешествии вокруг Луны, но высадка на Луну не планируется.

Миссия «Артемида III», которая планирует вернуть людей на поверхность Луны впервые с 1972 года, будет опираться на космический корабль SpaceX Starship в качестве системы приземления человека. Однако космический корабль Starship все еще находится в стадии разработки и, как ожидается, будет готов к декабрю 2025 года.

Миссия «Артемида II» будет следовать за успешным испытательным полетом беспилотного корабля «Артемида I», который расширил возможности космического корабля «Орион» в обеспечении безопасности пассажиров. Капсула «Орион» и европейский сервисный модуль «Артемиды II» уже находятся в Космическом центре Кеннеди, но будут готовы не раньше апреля. Ракета-носитель основной ступени ожидает транспортировки со сборочного комплекса НАСА в Мишуде, а два твердотопливных ракеты-носителя доставляются поездом из Юты.

Технические специалисты НАСА начали подключать четыре двигателя RS-25, которые были переоборудованы из программы «Спейс Шаттл», к основанию основной ступени. Ожидается, что основная ступень прибудет в ноябре, а сборка системы космического запуска начнется в феврале 2024 года в здании сборки транспортных средств Космического центра Кеннеди.

источники:

  • Orlando Sentinel
  • Цитата: Астронавты НАСА «Артемида» совершают новый полет на стартовую площадку в тренировочном забеге (2023 сентября 20 г.), получено 20 сентября 2023 г. из [источника]

By Вики Ставропулу

Похожие темы

Наука

ISRO продолжает попытки установить контакт с посадочным модулем и марсоходом Чандраяана-3

сентябрь 24, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Астронавт Фрэнк Рубио сожалеет о продлении миссии

сентябрь 24, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Исследователи создают синтетические виды без биохимии и соблюдают эволюционные принципы

сентябрь 24, 2023 Габриэль Бота

Вы пропустили

Наука

ISRO продолжает попытки установить контакт с посадочным модулем и марсоходом Чандраяана-3

сентябрь 24, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Астронавт Фрэнк Рубио сожалеет о продлении миссии

сентябрь 24, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Исследователи создают синтетические виды без биохимии и соблюдают эволюционные принципы

сентябрь 24, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Карибская коробчатая медуза учится избегать препятствий

сентябрь 24, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев