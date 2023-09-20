Астронавты НАСА совершают тренировочный забег на стартовую площадку для миссии на Луну

Четыре астронавта, готовящиеся к миссии «Артемида II», которая должна отправиться на Луну в следующем году, недавно совершили тренировочный заезд на стартовую площадку на новых транспортных средствах для перевозки экипажа в Космическом центре Кеннеди. Астронавты, в том числе астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также канадский астронавт Джереми Хансен, облачились в оранжевые скафандры и отправились в транспортных средствах для перевозки экипажа от производственно-кассового здания Нила А. Армстронга к стартовой площадке 39. -Б.

Пробный прогон был проведен для демонстрации обычных процедур стартового дня в рамках подготовки к миссии, которая может стартовать уже в ноябре 2024 года. Миссия «Артемида II» станет первым полетом с экипажем на мощной ракете НАСА «Система космического запуска» с астронавтами на корабле «Орион». космическая капсула. Планируется, что миссия будет заключаться в 10-дневном путешествии вокруг Луны, но высадка на Луну не планируется.

Миссия «Артемида III», которая планирует вернуть людей на поверхность Луны впервые с 1972 года, будет опираться на космический корабль SpaceX Starship в качестве системы приземления человека. Однако космический корабль Starship все еще находится в стадии разработки и, как ожидается, будет готов к декабрю 2025 года.

Миссия «Артемида II» будет следовать за успешным испытательным полетом беспилотного корабля «Артемида I», который расширил возможности космического корабля «Орион» в обеспечении безопасности пассажиров. Капсула «Орион» и европейский сервисный модуль «Артемиды II» уже находятся в Космическом центре Кеннеди, но будут готовы не раньше апреля. Ракета-носитель основной ступени ожидает транспортировки со сборочного комплекса НАСА в Мишуде, а два твердотопливных ракеты-носителя доставляются поездом из Юты.

Технические специалисты НАСА начали подключать четыре двигателя RS-25, которые были переоборудованы из программы «Спейс Шаттл», к основанию основной ступени. Ожидается, что основная ступень прибудет в ноябре, а сборка системы космического запуска начнется в феврале 2024 года в здании сборки транспортных средств Космического центра Кеннеди.

источники:

Orlando Sentinel

Цитата: Астронавты НАСА «Артемида» совершают новый полет на стартовую площадку в тренировочном забеге (2023 сентября 20 г.), получено 20 сентября 2023 г. из [источника]