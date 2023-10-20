Миссия НАСА «Психея»: исследование богатого металлами астероида

НАСА недавно запустило миссию «Психея» — космический корабль, направляющийся к поясу астероидов для изучения астероида, известного как Психея. Считается, что именно этот астероид богат металлами, что делает его уникальным объектом изучения для ученых. Цель миссии - получить представление о составе и ядре планет, подобных нашей.

Дэвид Лоуренс, главный профессиональный сотрудник Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса, является ведущим исследователем одного из приборов на борту космического корабля «Психея». Прибор, гамма- и нейтронный спектрометр, поможет проанализировать состав астероида.

Бегемоты: мощные челюсти, неэффективное жевание

Несмотря на свои мощные челюсти и устрашающие зубы, бегемоты на удивление неэффективно жуют. Исследование, опубликованное в PLOS One, показывает, что бегемотам трудно выполнять перемалывающие движения, необходимые для эффективного пережевывания пищи. Их жевательная способность, похоже, была принесена в жертву в пользу использования челюстей в бою.

Исследование провели Маркус Клаусс, профессор Цюрихского университета, и его коллеги. Они обнаружили, что бегемоты обладают уникальными качествами, которые позволяют им прилагать силу челюстями, но не жевать в традиционном смысле.

Синхронизирующая сила музыки

Прослушивание музыки не только приносит удовольствие, но и создает общие впечатления среди слушателей. Исследование, проведенное Вольфгангом Чахером, психологом из Бернского университета, показывает, что люди, посещающие концерты классической музыки, синхронизируют свои движения, частоту сердечных сокращений и частоту дыхания. Эта синхронизация глубоко укоренена в нашем эволюционном прошлом.

Чахер использовал носимые датчики и технологию захвата движения, чтобы измерить реакцию концертной публики. Его исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, дает представление о глубоком влиянии музыки на физиологические процессы человека и коллективный опыт.

Цикады: быстро развивающееся воздействие на экосистему

Периодическое появление цикад каждые 17 лет имеет серьезные последствия для лесных экосистем. Исследования, проведенные биологом Зои Гетман-Пикаринг из Университета Джорджа Вашингтона, показывают, что, когда появляются цикады, они обеспечивают обильный источник пищи для различных животных, включая птиц. Это приводит к уменьшению хищничества птиц на гусеницах, что приводит к большему повреждению листьев дубов.

Исследование, опубликованное в журнале Science, подчеркивает сложное каскадное воздействие, которое циклический рост популяции цикад оказывает на экосистему.

Глубоководная добыча полезных ископаемых: взвешивание рисков и выгод

Растет коммерческий интерес к добыче ценных металлов на глубинах океанского дна. Однако недавние экспедиции также показали, что глубоководные экосистемы являются домом для редких и деликатных форм жизни. Исследователи, исследующие богатые минералами гидротермальные источники в Тихом океане, обнаружили подземные пещеры, изобилующие жизнью. Эти места обитания потенциально могут быть связаны между собой, что указывает на необходимость дальнейшего исследования, прежде чем приступить к какой-либо добыче полезных ископаемых.

В другом типе среды, называемом полиметаллическими конкрециями, ценные минералы разбросаны по морскому дну. Мюриэль Рабоне из Музея естественной истории в Лондоне и ее коллеги подсчитали, что на этих конкрециях и рядом с ними могут жить тысячи неизвестных видов. Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, подчеркивает важность понимания этих экосистем, прежде чем использовать их потенциальные ресурсы.

источники:

– Металлическая миссия НАСА, голодные бегемоты плохо жуют, музыка синхронизирует нас, бум цикад – гибель деревьев, а также риски и выгоды глубоководной добычи – Quirks & Quarks с Бобом Макдональдом (источник)

– Миссия «Психея» – НАСА (источник)

- Психика - Лаборатория прикладной физики Университета Джонса Хопкинса (источник)

– Голодные бегемоты плохо жуют – Причуды и кварки (источник)

– Музыка заставляет ваше сердце биться чаще, как и сердца других людей – Quirks & Quarks (источник)

– Бум цикад и деревья разрушаются – Причуды и кварки (источник)

– Понимание рисков и преимуществ глубоководной добычи полезных ископаемых – Quirks & Quarks (источник)