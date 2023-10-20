Согласно Scathing Review, будущее миссии НАСА по возвращению образцов с Марса находится под сомнением

Планы НАСА относительно миссии «Возвращение образцов с Марса» (MSR), запуск которой запланирован на 2028 год, были поставлены под сомнение Независимым наблюдательным советом агентства. В отчете в качестве основных проблем, стоящих перед миссией, выделяются технические проблемы, растущий бюджет и нереалистичный график запуска.

Миссия MSR является результатом сотрудничества НАСА и Европейского космического агентства и считается решающим шагом в исследовании Марса. В нем участвует марсоход NASA Perseverance Rover, который уже собрал марсианские образцы и доставил их на поверхность планеты. Эти образцы затем будут извлечены и доставлены обратно на Землю миссией MSR.

Первоначально стоимость миссии MSR оценивалась в 4 миллиарда долларов, но сейчас она выросла до 5.3 миллиарда долларов. В отчете наблюдательной комиссии выявляются проблемы в продвижении, организации, планировании и финансировании миссии. Согласно отчету, миссия была создана с нереалистичным бюджетом и графиком, что сделало невозможным запуск в 2028 году.

Перенос запуска на следующее осуществимое окно в 2030 году увеличит стоимость миссии до 8-11 миллиардов долларов, что окажет значительное давление на бюджет НАСА на планетарную науку. Другой вариант, предложенный комиссией, — использовать для возврата образцов два спускаемых аппарата вместо одного, но это еще больше продлит сроки и увеличит затраты.

В отчете НАСА рекомендуется изучить управленческую и организационную структуру миссии для улучшения подотчетности. Это также подчеркивает необходимость того, чтобы НАСА лучше привлекало внимание общественности к важности миссии MSR и доводило ее до сведения общественности.

В ответ на выводы наблюдательного совета НАСА назначило исследовательскую группу во главе с Сандрой Коннелли, заместителем руководителя агентства по науке, для решения поднятых проблем. Команда намерена опубликовать отчет в марте следующего года. Тем временем НАСА отложило подтверждение официальной стоимости и графика миссии.

Это не первый раз, когда миссия MSR подвергается критике. В июле Комитет по ассигнованиям Сената США выразил обеспокоенность по поводу технических проблем и растущих затрат, поручив НАСА предоставить варианты пересмотра или сокращения миссии, если она не сможет уложиться в бюджет.

Миссия MSR также сталкивается с конкуренцией со стороны Китая, который планирует запустить собственную миссию по возврату образцов с Марса примерно в 2030 году.

источники:

- Отчет Независимого наблюдательного совета НАСА

– Комитет Сената США по ассигнованиям