НАСА сталкивается с задержками в своей миссии по возврату образцов с Марса (MSR) из-за проблемного отчета Независимого наблюдательного совета (IRB). IRB выявил несколько проблем миссии, в том числе нереалистичный бюджет и график. Для решения этих проблем IRB предоставил НАСА 20 выводов и 59 рекомендаций.

Согласно отчету IRB, отсутствует надежная техническая база, оценка затрат и график, которые могут быть достигнуты при наличии имеющегося финансирования. Сложность программы MSR с множеством разработок и интерфейсов еще больше усложняет миссию.

Марсоход Perseverance, приземлившийся на Марсе в 2021 году, исследует район кратера Джезеро и собирает образцы горных пород для возможного восстановления. По оценкам IRB, для запуска миссии по поиску к 8 году потребуются дополнительные от 9.6 до 1 миллиардов долларов, а также более 2025 миллиарда долларов ежегодно, начиная с 2030 года. Однако это зависит от решения технических проблем и рисков, выявленных IRB.

НАСА сформировало исследовательскую группу для оценки результатов и принятия соответствующих мер. У команды есть время до марта 2024 года, чтобы представить отчет о ходе возвращения образцов с Марса. Сандра Коннелли, заместитель администратора НАСА по науке, подчеркнула важность независимых наблюдательных комиссий для обеспечения достижения целей миссии в рамках бюджета.

В отчете IRB подчеркивается решающая роль программы MSR в исследовании Марса человечеством. Он потенциально может ответить на ключевые вопросы об истории Марса и возможности существования жизни на планете. Однако миссия может столкнуться с проблемами как из-за перерасхода средств, так и из-за пристального внимания Конгресса. Сокращение бюджета и критика со стороны сенатского комитета по ассигнованиям вынудили НАСА снизить стоимость программы MSR.

В заключение НАСА предпринимает необходимые шаги для решения проблем, освещенных в отчете IRB, и обеспечения успешного продвижения миссии MSR. Проблемы, связанные со сложностью миссии и бюджетными ограничениями, подчеркивают важность эффективного планирования и контроля в освоении космоса.

источники:

– Отчет Независимого наблюдательного совета [PDF]

- Законопроект об ассигнованиях Комитета по ассигнованиям Сената [PDF]