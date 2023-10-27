Новый Flyby раскрывает информацию о миссии Люси и тестирует революционную систему слежения

Миссия НАСА «Люси», целью которой является исследование троянских астероидов Юпитера, быстро приближается к своему первому пролету, который состоится 1 ноября. Космический корабль пронесется мимо небольшого астероида главного пояса 152830 Динкинеш, пролетев всего в 300 милях от его поверхности. Этот пролет не только предоставит ценные научные данные о Динкинеше, но и станет решающим испытанием для инновационной системы слежения за терминалами Люси.

Поскольку миссия «Люси» предназначена только для облета и не будет выходить на орбиту вокруг какой-либо из своих целей, точное отслеживание положения имеет решающее значение. Наземные наблюдения имеют ограничения в определении точного положения небольших астероидов, а погрешности могут достигать 100 миль. Чтобы преодолеть эту проблему, Люси оснащена системой слежения за терминалом, состоящей из камер, которые отображают цели по мере приближения космического корабля. Эта информация о местоположении в режиме реального времени позволяет приборам автономно собирать данные в оптимальный момент и обеспечивать непрерывную фокусировку на астероиде во время пролета.

Динкинеш предоставляет уникальную возможность протестировать систему слежения за терминалами. Этот крошечный астероид значительно меньше других запланированных целей Люси, поэтому на подготовку изображения и определение местоположения у него уходит всего несколько минут. Во время пролета Люси достигнет скорости 10,000 XNUMX миль в час, что сделает Динкинеш самым маленьким миром с главным поясом, когда-либо изображенным космическим кораблем с близкого расстояния.

Исследование Динкинеша имеет значительную научную ценность, помимо тестирования системы слежения. Его форма позволит понять, претерпевают ли околоземные астероиды, происходящие из главного пояса, значительные изменения после выхода в околоземное пространство. Эта информация поможет понять динамику и эволюцию этих небесных тел.

После пролета Динкинеша «Люси» продолжит свою миссию, включая облет Земли в декабре 2022 года и последующие облеты различных астероидов, включая астероид главного пояса 52246 Дональдджохансон в апреле 2025 года. Остальные восемь целей космического корабля — это трояны Юпитера, две из которых спутники, которые также будут изучены.

Этот успешный пролет и испытание системы слежения знаменуют собой значительный прогресс миссии Люси, приближая нас к раскрытию секретов троянских астероидов Юпитера и расширяя наше понимание истории нашей Солнечной системы.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Какова миссия космического корабля НАСА Люси?

Космический корабль НАСА «Люси» стремится исследовать троянские астероиды Юпитера, совершая облеты десяти небольших скалистых миров для сбора научных данных и углубления нашего понимания истории Солнечной системы.

2. Как работает система отслеживания терминалов?

Система слежения за терминалом состоит из камер на борту «Люси», которые фиксируют изображения приближающихся целей в реальном времени. Эти изображения помогают определить точное положение астероида, позволяя приборам автономно собирать данные в наиболее подходящий момент и сохранять фокус во время пролета.

3. Какую информацию мы можем получить в результате пролета Динкинеша?

Облет Динкинеша предоставляет уникальную возможность вблизи изучить небольшой астероид главного пояса. Анализируя его форму, ученые надеются получить представление о том, претерпевают ли существенные изменения околоземные астероиды, зародившиеся в главном поясе, после выхода в околоземное пространство.

4. Каковы дальнейшие планы миссии Люси?

После пролета Динкинеша «Люси» продолжит свою миссию, включая облет Земли в декабре 2022 года. Затем она продолжит облеты различных астероидов, в первую очередь троянцев Юпитера, до своего завершения.

5. Какой вклад миссия Люси внесет в наши знания о Солнечной системе?

Миссия Люси расширит наше понимание истории Солнечной системы, изучая разнообразную группу троянских астероидов. Эти астероиды содержат подсказки о раннем формировании и эволюции нашей Солнечной системы, предоставляя ценную информацию о ее прошлом.