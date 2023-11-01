Космический корабль НАСА «Люси» отправляется в историческую миссию по исследованию астероидов

Космический корабль НАСА «Люси» готовится к долгожданному сближению с астероидом Динкинеш 1 ноября. Динкинеш, небольшой астероид шириной менее 1 километра, находится в главном поясе астероидов, расположенном между орбитами Марса и Юпитера. Это знаковое событие знаменует собой первое взаимодействие Люси с астероидом в рамках ее новаторской миссии.

Основная цель встречи Люси с Динкинешем - проверить усовершенствованную систему слежения космического корабля, которая необходима из-за небольшого размера астероида и высокой скорости, с которой космический корабль будет проходить мимо. Успешно удерживая астероид в поле зрения камер, ученые стремятся собрать важные данные о составе и структуре Динкинеша.

Но почему Динкинеш был выбран для этой миссии? Расположенный на полпути между орбитами Марса и Юпитера, Динкинеш служит идеальной путевой точкой для Люси на пути к конечному пункту назначения: троянским астероидам. Эти астероиды, сопровождающие Юпитер на его орбите вокруг Солнца, содержат ценные сведения о формировании и эволюции нашей Солнечной системы.

Миссия Люси, выбранная НАСА в 2017 году из 28 предложений, находилась в разработке уже давно. С момента своего запуска в октябре 2021 года «Люси» мчалась через внешние пределы нашей Солнечной системы с ошеломляющей скоростью примерно 19.4 километра в секунду. Основная цель миссии Люси — изучить троянские астероиды и расшифровать их уникальные характеристики, проливая свет на наше космическое происхождение.

Когда Люси приблизится к Динкинешу, в действие вступит его система слежения за терминалом, отслеживающая движения астероида за час до встречи. Примерно за восемь минут до максимального сближения Люси активирует свой цветной тепловизор и инфракрасный спектрометр, чтобы собрать подробную информацию о Динкинеше. Оказавшись в пределах досягаемости, тепловизионная инфракрасная камера Люси (L'TES) и камера высокого разрешения (L'LORRI) начнут собирать бесценные данные об астероиде.

Эта историческая встреча с Динкинешем знаменует собой начало необыкновенного путешествия Люси, которая приступает к своей миссии по исследованию и раскрытию тайн нашего небесного соседства. С каждым астероидом, с которым Люси сталкивается, она приближает нас на один шаг к разгадке тайн нашей древней солнечной системы.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какова миссия Люси?

Миссия «Люси» — это амбициозная попытка НАСА по исследованию троянских астероидов, которые вращаются вокруг Юпитера и являются остатками формирования нашей солнечной системы. Люси стремится изучить эти астероиды и получить представление об их составе, происхождении и эволюции нашей космической среды.

Почему для первого визита Люси был выбран астероид Динкинеш?

Динкинеш, небольшой астероид, расположенный в главном поясе астероидов, был выбран в качестве первой цели Люси из-за его стратегического положения между орбитами Марса и Юпитера. Наблюдая за Динкинешем, Люси сможет убедиться, что все его научные инструменты находятся в оптимальном рабочем состоянии, прежде чем отправиться дальше во внешнюю часть Солнечной системы для исследования троянских астероидов.

Каково значение исследования троянских астероидов?

Троянские астероиды предоставляют ценную информацию о ранней Солнечной системе и процессах, которые ее сформировали. Изучая эти древние реликвии, ученые смогут лучше понять наше космическое происхождение и динамику, которая управляла эволюцией нашей Солнечной системы на протяжении миллиардов лет.

Как Люси будет собирать данные с астероида Динкинеш?

Люси будет использовать целый ряд сложных инструментов, в том числе цветной формирователь изображения, инфракрасный спектрометр, тепловизионную камеру (L'TES) и камеру высокого разрешения (L'LORRI), чтобы собрать данные о Динкинеше. Эти инструменты будут делать подробные изображения и собирать спектральную информацию, что позволит ученым разгадать состав и физические свойства астероида.