Люси НАСА начинает путешествие к Юпитеру, встреча с первым астероидом

Космический корабль НАСА «Люси» достиг важной вехи в своей миссии по исследованию троянских астероидов Юпитера. Недавно космический корабль пролетел мимо астероида Динкинеш, ознаменовав первую встречу с 10 астероидами, которые он будет изучать во время своего путешествия. Люси пролетела примерно в 300 миллионах миль от Динкинеша, расположенного в главном поясе астероидов за Марсом. Эта встреча послужила проверкой инструментов Люси перед тем, как она углубится в исследование более крупных и интересных астероидов.

Динкинеш, размером всего полмили в поперечнике, вероятно, является самым маленьким из космических камней на маршруте Люси. Основными целями космического корабля являются троянские астероиды, которые считаются остатками первых дней существования Солнечной системы. Люси пролетит мимо восьми троянов, которые, как ожидается, будут в 10–100 раз больше Динкинеша, прежде чем завершить свою миссию, пройдя мимо двух последних астероидов в 2033 году.

Космический корабль «Люси» был запущен НАСА два года назад с бюджетом почти в 1 миллиард долларов. Названная в честь знаменитых останков скелета возрастом 3.2 миллиона лет, найденных в Эфиопии, цель Люси — разгадать тайны этих нетронутых небесных тел и пролить свет на происхождение нашей солнечной системы.

Несмотря на незакрепленное солнечное крыло космического корабля, которое диспетчеры полета не смогли закрепить, миссия, как ожидается, пройдет гладко. НАСА полагает, что свободное крыло не будет мешать работе космического корабля, гарантируя, что Люси сможет выполнить всю свою миссию, как планировалось.

Этот недавний пролет Динкинеша завершает то, что НАСА окрестило «Астероидной осенью», в ходе которой была проведена серия захватывающих миссий, связанных с исследованием астероидов. В сентябре НАСА успешно собрало первые образцы с астероида, а в октябре запустило космический корабль «Психея» для изучения редкого, богатого металлами астероида. В отличие от своих предшественников, Люси не будет высаживаться и собирать образцы. Вместо этого он будет собирать обширные данные и изображения во время встреч с астероидами, предлагая ученым массу информации для дальнейшего анализа.

Хэл Левисон, ведущий ученый Юго-Западного исследовательского института, выразил волнение по поводу пролета, подчеркнув, что Динкинеш ранее был «неразрешенным пятном в лучших телескопах». Благодаря передовым инструментам и технологиям Люси исследователи ожидают революционных открытий об этих древних остатках в ближайшие годы.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какова миссия Люси?

Миссия Люси — исследовать троянские астероиды вокруг Юпитера и получить представление о ранней истории нашей Солнечной системы.

Миссия Люси — исследовать троянские астероиды вокруг Юпитера и получить представление о ранней истории нашей Солнечной системы. Что такое Троянские астероиды?

Троянские астероиды — это группа астероидов, которые разделяют орбиту Юпитера, но расположены в стабильных регионах вокруг точек Лагранжа Солнце-Юпитер.

Троянские астероиды — это группа астероидов, которые разделяют орбиту Юпитера, но расположены в стабильных регионах вокруг точек Лагранжа Солнце-Юпитер. Со сколькими астероидами столкнется Люси?

В ходе своей миссии Люси изучит в общей сложности 10 астероидов, в первую очередь троянские астероиды.

В ходе своей миссии Люси изучит в общей сложности 10 астероидов, в первую очередь троянские астероиды. Каковы основные цели Люси?

Основной целью Люси являются трояны, которые считаются древними остатками ранней Солнечной системы.

Основной целью Люси являются трояны, которые считаются древними остатками ранней Солнечной системы. Соберет ли Люси образцы?

Нет, Люси не будет высаживаться или собирать образцы. Вместо этого он будет собирать данные и изображения во время встреч с астероидами.