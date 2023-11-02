Космический корабль НАСА «Люси» начинает историческую встречу с астероидами на пути к Юпитеру

Космический корабль НАСА «Люси» отправился в свою монументальную миссию к Юпитеру и впервые встретился с самым маленьким астероидом на своем пути. Космический корабль, названный в честь древнего предка человека, пролетел мимо астероида размером с пинту по имени Динкинеш, расположенного на расстоянии 300 миллионов миль в главном поясе астероидов за пределами Марса. Эта встреча послужила пробным запуском миссии, позволив Люси проверить ее инструменты, прежде чем в будущем столкнуться с более крупными и интересными астероидами.

Динкинеш, шириной всего полмили, — это только начало. Основными целями Люси являются трояны, группа неисследованных астероидов вблизи Юпитера, которые, как полагают, содержат ценную информацию о первых днях существования нашей Солнечной системы. Эти трояны, размеры которых оцениваются в 10–100 раз больше, чем Динкинеш, считаются капсулами времени с начала нашей космической истории.

Запущенная НАСА два года назад с миссией стоимостью почти 1 миллиард долларов США, Люси стремится обойти восемь троянов перед своей последней встречей с двумя последними астероидами в 2033 году. В отличие от предыдущих миссий, которые возвращали образцы астероидов или собирали данные, Люси будет исключительно захватывать изображения и научные измерения во время его облета.

Несмотря на незакрепленное солнечное крыло космического корабля, которое невозможно было зафиксировать, диспетчеры полета считают, что оно достаточно стабильно на протяжении всей миссии. Завершение пролета в среду знаменует собой конец того, что НАСА назвало «астероидной осенью» после возвращения образцов обломков с астероида в сентябре и запуска космического корабля к богатому металлами астероиду Психея в октябре.

По словам Хэла Левисона, ведущего ученого Юго-Западного исследовательского института, встреча с Динкинешем дает беспрецедентную возможность изучить астероид, который ранее был лишь «неразрешенным пятном» в телескопических наблюдениях. В течение следующей недели Люси передаст все фотографии и данные, собранные во время пролета, давая ученым и энтузиастам космоса возможность поближе взглянуть на загадочный мир астероидов и интригующее прошлое нашей Солнечной системы.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое трояны? Троянцы — это группа астероидов, которые разделяют орбиту Юпитера и расположены вокруг точек Лагранжа, где уравновешивается гравитация Солнца и Юпитера. Они действуют как своего рода космическое «облако», тянущееся за газовым гигантом. Как образуются астероиды? Астероиды — это остатки ранних стадий формирования нашей Солнечной системы. Они состоят из камня, металла и иногда органических соединений. Большинство астероидов находится в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, тогда как другие можно найти в различных регионах нашей Солнечной системы. Какова цель миссии Люси? Миссия Люси направлена ​​на изучение и исследование широкого спектра троянских астероидов, сбор ценных данных об их составе, происхождении и их роли в формировании и эволюции нашей Солнечной системы. Как ученые определяют возраст астероидов? Ученые используют различные методы для оценки возраста астероидов, в том числе методы радиоактивного датирования, которые анализируют распад определенных элементов в космических породах. Изучая изотопный состав этих элементов, ученые смогут определить возраст астероидов.