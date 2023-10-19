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Космический корабль НАСА «Люси» готовится к сближению с астероидом Динкинеш

ByВики Ставропулу

Октябрь 19, 2023
Космический корабль НАСА «Люси» готовится к сближению с астероидом Динкинеш

Космический корабль НАСА «Люси» готовится к своей первой встрече с астероидом крупным планом. 1 ноября он пролетит мимо астероида Динкинеш и проверит свои инструменты в рамках подготовки к будущим посещениям троянских астероидов, вращающихся вокруг Солнца рядом с Юпитером. Динкинеш шириной менее полумили расположен в главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера.

Во время пролета основное внимание будет уделено тестированию системы слежения за терминалом космического корабля, которая позволит ему автономно отслеживать астероид и держать его в поле зрения приборов. Космический корабль будет собирать данные с помощью камеры высокого разрешения и тепловизионной камеры. Он также будет использовать систему слежения за терминалом для отслеживания астероида в последние восемь минут встречи и сбора данных с помощью цветного тепловизора и инфракрасного спектрометра.

Эта встреча с Динкинешем служит испытанием для систем Люси, прежде чем она перейдет к своим главным целям - троянским астероидам Юпитера. Цель миссии Люси — обследовать эти никогда ранее не исследованные астероиды, которые вращаются вокруг Солнца двумя «роями» впереди и позади Юпитера. Прежде чем достичь троянских астероидов, Люси предстоит еще один облет астероида главного пояса под названием Дональдджохансон в 2025 году для дополнительных летных испытаний.

Собранные данные о встрече с Динкинеш не только предоставят ценные результаты инженерных испытаний, но и потенциально дадут представление о связи между более крупными астероидами главного пояса и меньшими околоземными астероидами. После встречи Люси продолжит свой путь вокруг Солнца, вернувшись в окрестности Земли для гравитационной помощи в 2024 году, а затем достигнет троянских астероидов Юпитера в 2027 году.

Эта первая близкая встреча с Динкинешем знаменует собой захватывающую веху для миссии Люси, поскольку космический корабль начинает свое путешествие по исследованиям и открытиям в поясе астероидов.

источники:
– https://www.nasa.gov/lucy

By Вики Ставропулу

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