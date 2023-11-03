Космический корабль НАСА «Люси» совершил революционное открытие во время пролета астероида

Космический корабль НАСА «Люси» недавно достиг революционной вехи во время пролета над астероидом Динкинеш. Первоначально предполагалось, что Люси столкнется с одним астероидом, но она удивила ученых, обнаружив, что Динкинеш на самом деле состоит из двух крошечных космических камней, вращающихся вокруг друг друга. Это неожиданное открытие знаменует собой поистине уникальное событие в освоении космоса.

Во время пролета Люси захватила и передала изображения обратно на Землю, что позволило ученым наблюдать двойную природу Динкинеша. По данным предварительного анализа изображений, размер большего тела астероида составляет около 0.5 мили (790 м) в поперечнике, а размер меньшего спутника составляет около 0.15 мили (220 м).

Вопреки распространенному мнению, это открытие не застало ученых НАСА врасплох. Команда Люси уже давно подозревала, что Динкинеш представляет собой двоичную единицу, основываясь на показаниях приборов космического корабля, которые указывали на изменения яркости с течением времени. Изображения, полученные во время пролета Люси, теперь подтвердили эти подозрения и укрепили наше понимание композиции Динкинеша.

Помимо выяснения истинной природы астероида, этот пролет также послужил проверкой возможностей Люси в полете. Ученые сосредоточились на оценке системы слежения за терминалом, которая позволяет космическому кораблю автономно отслеживать астероид, путешествуя со скоростью до 10,000 XNUMX миль в час. Несмотря на неожиданную бинарную природу Динкинеша, система слежения за терминалами сработала безупречно, продемонстрировав свою эффективность даже в сложных сценариях.

В течение следующей недели команда Люси тщательно проанализирует данные, собранные во время облета. Эта комплексная оценка даст представление о поведении космического корабля на протяжении всего столкновения и поможет подготовиться к будущим исследованиям крупным планом астероида главного пояса Дональдджохансон, запланированным на 2025 год.

Миссия НАСА «Люси» продолжает расширять границы и раскрывать новые тайны нашей Солнечной системы. Каждое новое открытие приближает нас к пониманию сложности и разнообразия небесных тел, населяющих наши космические окрестности.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что обнаружил космический корабль НАСА «Люси» во время своего недавнего пролета?

Ответ: Люси рассказала, что астероид Динкинеш на самом деле состоит из двух небольших космических камней, вращающихся вокруг друг друга.

Вопрос: Насколько велики два компонента Динкинеш?

A: Размер большего тела составляет примерно 0.5 мили (790 м) в поперечнике, а меньшая сопутствующая скала имеет размер около 0.15 мили (220 м).

Вопрос: Было ли это открытие неожиданным?

Ответ: Хотя это, возможно, многих удивило, команда Люси уже давно подозревала, что Динкинеш — это двоичная единица, основываясь на показаниях приборов космического корабля.

Вопрос: Какая система тестировалась во время облета?

Ответ: Система слежения за терминалом, которая позволяет Люси автономно отслеживать астероиды во время движения на высоких скоростях, была успешно протестирована во время столкновения.

Вопрос: Какова следующая цель миссии Люси?

Ответ: Следующее детальное исследование запланировано на 2025 год и будет сосредоточено на астероиде главного пояса Дональдджохансон.