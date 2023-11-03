Космический корабль НАСА «Люси» начинает эпическое путешествие к Юпитеру и встречу с первым астероидом

Космический корабль НАСА «Люси» отправился в необычное путешествие, чтобы исследовать тайны Солнечной системы. На пути к Юпитеру Люси столкнулась с первым из десяти запланированных мест встречи с астероидами. Космический корабль «быстро поздоровался» с Динкинешем размером с пинту, расположенным на расстоянии около 300 миллионов миль в главном поясе астероидов за Марсом.

Вместо обычного пролета на ошеломляющей скорости 10,000 270 миль в час «Люси» пролетела всего в XNUMX милях от Динкинеша, что позволило ему провести важные испытания приборов. Эта генеральная репетиция подготовила космический корабль к предстоящим встречам с более крупными и захватывающими астероидами.

Как упоминает Космическое агентство США, Динкинеш, имеющий в поперечнике всего полмили, считается самой маленькой космической скалой на обширном маршруте Люси. Однако основной целью Люси являются неуловимые трояны. Эти трояны представляют собой группу нетронутых астероидов, скрывающихся на орбите Юпитера и предположительно являющихся древними остатками космических кораблей, застывшими во времени.

Ожидается, что космический корабль пролетит мимо восьми троянов, некоторые из которых потенциально могут быть в 100 раз больше Динкинеша. Встречи с этими троянами откроют ценную информацию об истории и составе нашей увлекательной вселенной. Последние два столкновения с астероидами запланированы на 2033 год и обещают еще более замечательные открытия.

Запущенный два года назад с важной миссией стоимостью почти в 1 миллиард долларов, «Люси» получила свое название от знаменитых останков человеческого предка, обнаруженных в Эфиопии, известного как «Люси». Последующий пролет астероида будет назван в честь Дональда Йохансона, одного из людей, которым приписывают открытие окаменелости Люси.

Несмотря на незначительные проблемы, такие как расшатавшееся солнечное крыло, диспетчеры НАСА сочли стабильность Люси достаточной на время миссии. После эпического пролета Динкинеша осенняя миссия НАСА достигла важной вехи, и теперь космический корабль передаст ценные данные и потрясающие изображения обратно на Землю. Ученые с нетерпением ждут изобилия новой информации, которая прольет свет на Динкинеш, который когда-то был всего лишь неразрешенным пятном в самых мощных телескопах.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Какова основная цель Люси?

Ответ: Основная цель Люси — изучить троянцев, группу астероидов на орбите Юпитера, которые считаются древними артефактами.

Вопрос: Насколько велик Динкинеш, первый астероид, с которым столкнулась Люси?

Ответ: Динкинеш имеет диаметр всего полмили, что делает его одним из самых маленьких астероидов в миссии Люси.

Вопрос: Со сколькими троянами столкнется Люси?

Ответ: Ожидается, что Люси пройдет мимо восьми троянов, причем некоторые из них могут оказаться в 100 раз больше, чем Динкинеш.

Вопрос: Когда Люси завершит свою миссию?

Ответ: Планируется, что миссия Люси завершится встречей с двумя последними астероидами в 2033 году.

Вопрос: Почему Люси названа в честь окаменелости «Люси»?

Ответ: Люси названа в честь знаменитой окаменелости человеческого предка, обнаруженной в Эфиопии в 1970-х годах.