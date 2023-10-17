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Космический корабль НАСА «Люси» продолжает сближение с астероидом Динкинеш

ByВики Ставропулу

Октябрь 17, 2023
Космический корабль НАСА «Люси» продолжает сближение с астероидом Динкинеш

Космический корабль НАСА «Люси» неуклонно приближается к астероиду Динкинеш, который он впервые сфотографировал 3 сентября 2023 года. В настоящее время космический корабль находится на расстоянии около 4.7 миллионов миль от астероида, и до их ожидаемой встречи осталось пройти около 16 миллионов миль. 1 ноября.

Когда Люси приближается к астероиду, команда космического корабля заметила, что Динкинеш постепенно светлеет. Они также заметили небольшое изменение яркости, которое соответствует известному периоду вращения астероида, равному 52.7 часам. Команда использовала изображения высокого разрешения, снятые камерой Люси L'LORRI, чтобы уточнить свое понимание положения космического корабля относительно астероида. Эта информация позволила им оптически направить Люси к месту встречи.

Для дальнейшей точной настройки траектории 29 сентября был выполнен небольшой корректирующий маневр, изменивший скорость космического корабля всего на 6 см/с. По прогнозам, эта корректировка приведет к тому, что космический корабль окажется в пределах 265 миль от астероида. В конце октября появится еще одна возможность внести дальнейшие корректировки траектории в случае необходимости.

Начиная с 6 октября, космический корабль вошел в плановое отключение связи, когда он проходил за Солнцем с точки зрения Земли. Тем не менее, Люси продолжала снимать изображения астероида во время отключения электроэнергии и передаст их обратно на Землю, как только связь будет восстановлена ​​в середине октября.

Люси является частью программы НАСА Discovery и находится под управлением Центра космических полетов имени Годдарда НАСА. Космический корабль был построен компанией Lockheed Martin Space. Главным исследователем миссии Люси является Хэл Левисон, базирующийся в Боулдере, штат Колорадо.

Эта продолжающаяся миссия демонстрирует прогресс и самоотверженность усилий НАСА по исследованию космоса. Встреча Люси с Динкинешем предоставит ценную информацию об астероиде и внесет вклад в наше понимание истории нашей Солнечной системы.

Источник: Центр космических полетов имени Годдарда НАСА.

By Вики Ставропулу

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