Космический корабль НАСА «Люси» приближается к историческому пролету астероида Динкинеш

Космический корабль НАСА «Люси» находится на пороге важной вехи в своей миссии по исследованию троянских астероидов. После двух лет путешествия в миллионы миль по космосу Люси готовится к своей первой встрече с астероидом Динкинеш в главном поясе астероидов. Это близкое сближение даст ценную информацию об объекте, который в телескопы наблюдался лишь как размытое пятно.

В отличие от других астероидов, которые были тщательно изучены, Динкинеш остается практически неисследованным. Этот облет раскроет Динкинеш в беспрецедентных деталях, проливая свет на его состав, структуру и характеристики. Ученые стремятся раскрыть секреты, которые хранит этот древний астероид, поскольку он представляет собой нетронутый образец ранней Солнечной системы.

Во время этого пролета будет проверена система слежения за терминалами космического корабля. Эта система автономно отслеживает положение астероида, гарантируя, что он останется в поле зрения инструментов. Данные, собранные во время пролета, предоставят важную информацию о цвете и составе Динкинеша благодаря передовым инструментам визуализации и спектрометрии космического корабля.

Из-за значительного расстояния между Землей и Люси управление космическим кораблем в реальном времени невозможно. Вместо этого все научные наблюдения заранее запрограммированы, что гарантирует точное выполнение космическим кораблем задач своей миссии. Люси будет продолжать фотографировать и отслеживать Динкинеш в течение часа после пролета, прежде чем переориентироваться, чтобы возобновить связь с Землей.

Миссия Люси, запущенная в 2021 году, направлена ​​на изучение троянских астероидов — скалистых тел, разделяющих орбиту Юпитера вокруг Солнца. Эти астероиды содержат ценную информацию о ранней истории нашей Солнечной системы. Динкинеш, названный в честь знаменитого ископаемого предка человека, был добавлен в список целей Люси в качестве испытательного полигона для ее инструментов, прежде чем он отправится в систему Юпитера.

Предстоящий пролет Динкинеша знаменует собой важный шаг в миссии НАСА «Люси», приближая нас к разгадке тайн пояса астероидов и троянских астероидов. Данные, собранные во время этой встречи, проложат путь для будущих открытий и углубит наше понимание формирования Солнечной системы.

FAQ

Какова цель миссии НАСА Люси?

Миссия НАСА «Люси» направлена ​​на изучение троянских астероидов, которые представляют собой группу скалистых тел, разделяющих орбиту Юпитера. Исследуя эти астероиды, ученые надеются получить представление о ранней истории нашей Солнечной системы.

Как космический корабль отслеживает положение астероида во время пролета?

Космический корабль оснащен терминальной системой слежения, которая автономно отслеживает положение астероида. Эта система гарантирует, что астероид останется в поле зрения инструментов, что позволяет проводить точные наблюдения.

Почему пролет Динкинеша важен?

Динкинеш — практически неисследованный астероид, и этот пролет предоставит новую и подробную информацию о его составе, структуре и характеристиках. Он представляет собой первозданный образец ранней Солнечной системы и содержит ценную информацию о нашем космическом происхождении.

Как расстояние между Землей и космическим кораблем влияет на командование?

Из-за огромного расстояния между Землей и космическим кораблем управление в реальном времени невозможно. Вместо этого все научные наблюдения заранее запрограммированы, чтобы гарантировать, что космический корабль точно выполнит свои задачи.