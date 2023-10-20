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Зонд НАСА «Люси» готовится к встрече с астероидом Динкинеш

ByРоберт Эндрю

Октябрь 20, 2023
Зонд НАСА «Люси» готовится к встрече с астероидом Динкинеш

Зонд НАСА «Люси» готовится к предстоящему облёту астероида Динкинеш 1 ноября. Динкинеш расположен в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером и станет первой остановкой миссии Люси по посещению девяти других космических камней, известных как троянские астероиды. Во время этой встречи будет проверена инновационная система слежения за терминалом космического корабля, поскольку ей необходимо точно направлять свои инструменты на астероиды во время пролетов.

Во время приближения к Динкинешу Люси будет двигаться с невероятной скоростью 10,000 XNUMX миль в час, что усложнит задачу поддержания правильного выравнивания с астероидом. Однако эта встреча служит «генеральной репетицией» будущих встреч Люси с троянскими астероидами, поскольку геометрия пролета аналогична той, которая ожидается во время этих встреч.

Сам Динкинеш представляет собой небольшой астероид шириной всего 0.5 мили. Это будет самый маленький астероид главного пояса, когда-либо полученный с близкого расстояния космическим кораблем. Несмотря на свой размер, команда Люси полагает, что Динкинеш предоставит миссии ценные данные.

После завершения облета Люси покинет главный пояс астероидов и вернется на Землю для гравитационной помощи в декабре 2024 года, которая направит ее к троянским астероидам. Затем Люси совершит еще один облет астероида главного пояса в 2025 году, прежде чем наконец достичь троянских астероидов Юпитера в 2027 году.

Встреча с Динкинешем знаменует собой важную веху для миссии Люси, поскольку она подвергает испытанию инструменты и навигационные системы космического корабля. Целью этой миссии является раскрыть тайны ранней Солнечной системы и пролить свет на формирование и эволюцию нашей планеты. С каждым пролетом Люси будет собирать ценные данные, которые помогут ученым собрать воедино историю нашего космического соседства.

источники:
– Зонд НАСА «Люси» пролетит мимо космической скалы Динкинеш 1 ноября, видео агентства дает нам предварительный просмотр встречи. (источник)
– Познакомьтесь с 10 астероидами, которые посетит космический корабль НАСА Люси (источник)
– Изображение предоставлено: Роберт Ли/НАСА.

By Роберт Эндрю

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