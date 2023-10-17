Космический корабль Люси приближается к первой цели на астероиде за свою 12-летнюю миссию

Космический корабль «Люси», запущенный НАСА в октябре 2021 года, приближается к своей первой цели — небольшому астероиду под названием Диникинеш. Пролетев более 33 миллионов миль в космосе, Люси теперь находится на расстоянии 4.7 миллиона миль от астероида. Однако ему еще предстоит преодолеть еще 16 миллионов миль, чтобы достичь Диникинеша 1 ноября.

Команда миссии заметила, что яркость астероида увеличивается по мере приближения к нему Люси. Космический корабль использовал камеру высокого разрешения L'LORRI для получения серии изображений для оптической навигации. Сравнивая положение астероида на фоне звезды, команда может обеспечить точный пролет.

Чтобы скорректировать его траекторию, Люси 29 сентября совершила небольшой корректирующий маневр, изменив его скорость примерно на 0.1 мили в час. Это позволит космическому кораблю пройти в пределах 265 миль от астероида во время пролета. В октябре будет еще одна возможность скорректировать траекторию в случае необходимости.

Во время кратковременного отключения связи с 6 по середину октября Люси продолжала снимать изображения астероида, которые будут отправлены обратно на Землю, как только связь будет восстановлена.

Диникинеш — крошечная космическая скала в главном поясе астероидов, шириной всего около полумили. Он был добавлен в маршрут миссии для проверки системы слежения за терминалом космического корабля для получения точных изображений во время высокоскоростных столкновений с астероидами.

Люси продолжит свое путешествие, чтобы посетить еще семь астероидов из группы Троянов, начиная с 2027 года. Троянцы представляют собой группу астероидов, которые возглавляют и следуют за Юпитером, когда он вращается вокруг Солнца.

Миссия названа в честь окаменелости австралопитека Люси, обнаруженной в 1974 году. Диникинеш, также известный как Люси, — это эфиопское название ископаемого предка человека. Астероид был обнаружен в 1999 году и был выбран целью миссии в январе.

Источник: НАСА