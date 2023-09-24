Потрясающая красота и научный потенциал кратера Шеклтон на Луне

Лунный разведывательный орбитальный аппарат НАСА (LRO) сделал захватывающее мозаичное изображение кратера Шеклтон, демонстрирующее его огромные размеры и научную значимость. Этот лунный кратер, имеющий диаметр 12.4 мили (20 км), превосходит по своим масштабам многие из своих земных собратьев. Кратер Шеклтон, расположенный на Южном полюсе Луны, является многообещающим местом для исследований благодаря обилию ресурсов и потенциальным научным открытиям.

Составное изображение кратера Шеклтон было создано с использованием фотографий, сделанных камерой лунного разведывательного орбитального аппарата LRO (LROC), и данных, собранных инструментом ShadowCam на космическом корабле Коран Данури, разработанным НАСА. Эта точка обзора с лунной орбиты предлагает уникальную перспективу воздействия, образовавшего этот колоссальный кратер много лет назад. Удар, вероятно, вызванный массивным куском космического мусора, привел к глубокому разрушению поверхности Луны.

Анализ, проведенный LRO, выявил примечательную картину отскока, когда сильно нагретые выбросы от удара упали на Южный полюс Луны. Сегодня в глубинах кратера Шеклтон чрезвычайно холодно, что сохраняет ценные ресурсы, доставленные в результате ударов астероидов и комет. Эти ресурсы включают гелий-3, потенциальное топливо для ядерного синтеза, а также уран, торий и водяной лед. Водяной лед обладает потенциалом для поддержания будущих обитателей Луны, обеспечивая как питьевую воду, так и способность создавать ракетное топливо и окислитель.

Хотя фотография, возможно, не раскрывает подробный научный потенциал кратера Шеклтон, НАСА признает его значение как цель для исследования человеком. Фактически, в настоящее время существует роботизированная миссия, исследующая его поверхность. Потрясающая красота и научные возможности этого лунного чуда напоминают нам о нашей уязвимости как существ на Земле.

Источники: НАСА.