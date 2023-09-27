НАСА опубликовало запрос предложений по спускному аппарату, который доставит Международную космическую станцию ​​обратно на Землю

НАСА объявило о своих планах заключить контракт с американскими компаниями на разработку аппарата для спуска с орбиты Международной космической станции (МКС). На прошлой неделе агентство опубликовало запрос предложений (RFP) на портале электронных закупок правительства США SAM.gov. Транспортное средство, известное как US Deorbit Vehicle (USDV), будет отвечать за безопасное возвращение МКС на Землю.

USDV будет новой конструкцией космического корабля или модификацией существующего космического корабля, который должен успешно завершить свой первый полет и иметь возможность восстанавливаться после аномалий, гарантируя возможность выполнения критического вывода с орбиты. НАСА стремится к тому, чтобы коммерческие платформы, находящиеся в собственности и эксплуатации, взяли на себя операции на низкой околоземной орбите (НОО) до крайнего срока 2030 года.

До подачи запроса на предложение НАСА рассматривало возможность использования космического корабля Роскосмоса «Прогресс» для выполнения операций по сходу с орбиты. Однако теперь агентство полагает, что новое решение для космического корабля обеспечит более надежные возможности. Спускаемый аппарат должен будет пристыковаться к МКС как минимум за год до запланированной даты возвращения, чтобы можно было провести испытания и проверки.

Как только корабль прикрепится, он снизит высоту МКС за счет атмосферного сопротивления или маневров с движением. Окончательный спуск с орбиты приведет к контролируемому входу в атмосферу в пределах заранее определенного коридора. Сводящий с орбиты аппарат будет отвечать за обеспечение дельта-v и управление ориентацией во время этих критических событий.

Хотя НАСА сосредоточено на переходе к пилотируемым миссиям на Луну и Марс, агентство признает важность МКС для научных исследований. Эксперименты по микрогравитации, проводимые на МКС, внесли вклад в фундаментальные исследования и могут способствовать развитию многих дисциплин.

По мере того, как НАСА продвигается вперед в реализации своего плана по коммерциализации операций на НОО, международное сотрудничество между такими партнерами, как ЕКА, JAXA и Роскосмос, остается важным для будущего освоения космоса.

источники:

НАСА выдает запрос на поставку американского спускаемого с орбиты корабля

НАСА будет искать предложения американской промышленности по выводу МКС с орбиты

НАСА опубликовало запрос предложений по спускному аппарату для безопасного возвращения Международной космической станции на Землю