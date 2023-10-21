НАСА запустит систему лазерной связи на Международную космическую станцию

НАСА готовится отправить лазерную систему связи на Международную космическую станцию ​​(МКС) в следующем месяце. Система, получившая название «ИЛЛЮМА-Т», будет установлена ​​на внешнем модуле МКС. Его цель — продемонстрировать высокоскоростную лазерную связь с космической станции на демонстрационный стенд лазерной связи НАСА (LCRD), который затем передаст данные обратно на Землю.

LCRD, запущенный в 2021 году, в настоящее время отправляет данные на Землю с геостационарной орбиты со скоростью 1.2 Гбит/с. Будучи спутником-ретранслятором, LCRD позволяет космическим миссиям отправлять свои данные по лазерным каналам на ретранслятор, который затем передает их на наземные станции на Земле. Комбинация ILLUMA-T и LCRD создаст первую систему ретрансляции двусторонней лазерной связи НАСА.

Преимущество лазерных систем перед традиционными методами связи заключается в том, что они обеспечивают более высокую скорость передачи данных, при этом они легче и требуют меньше энергии. Это особенно выгодно при проектировании космических кораблей.

Полезная нагрузка ILLUMA-T управляется Центром космических полетов Годдарда НАСА в сотрудничестве с Космическим центром Джонсона и Лабораторией космической связи и навигации Линкольна Массачусетского технологического института (SCaN). Запуск системы лазерной связи запланирован на 5 ноября на борту космического корабля SpaceX Dragon из Космического центра НАСА имени Кеннеди во Флориде.

Помимо ILLUMA-T, космический корабль «Дракон» также будет нести другие эксперименты, оборудование и материалы для экипажа 70-й экспедиции. Одним из таких экспериментов является эксперимент по атмосферным волнам (AWE), который будет измерять характеристики и движение атмосферных гравитационных волн. Целью AWE является улучшение нашего понимания атмосферы, погоды и климата Земли, а также разработка стратегий по смягчению последствий космической погоды.

Источник: НАСА