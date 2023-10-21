CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

НАСА запустит систему лазерной связи на Международную космическую станцию

ByГабриэль Бота

Октябрь 21, 2023
НАСА запустит систему лазерной связи на Международную космическую станцию

НАСА готовится отправить лазерную систему связи на Международную космическую станцию ​​(МКС) в следующем месяце. Система, получившая название «ИЛЛЮМА-Т», будет установлена ​​на внешнем модуле МКС. Его цель — продемонстрировать высокоскоростную лазерную связь с космической станции на демонстрационный стенд лазерной связи НАСА (LCRD), который затем передаст данные обратно на Землю.

LCRD, запущенный в 2021 году, в настоящее время отправляет данные на Землю с геостационарной орбиты со скоростью 1.2 Гбит/с. Будучи спутником-ретранслятором, LCRD позволяет космическим миссиям отправлять свои данные по лазерным каналам на ретранслятор, который затем передает их на наземные станции на Земле. Комбинация ILLUMA-T и LCRD создаст первую систему ретрансляции двусторонней лазерной связи НАСА.

Преимущество лазерных систем перед традиционными методами связи заключается в том, что они обеспечивают более высокую скорость передачи данных, при этом они легче и требуют меньше энергии. Это особенно выгодно при проектировании космических кораблей.

Полезная нагрузка ILLUMA-T управляется Центром космических полетов Годдарда НАСА в сотрудничестве с Космическим центром Джонсона и Лабораторией космической связи и навигации Линкольна Массачусетского технологического института (SCaN). Запуск системы лазерной связи запланирован на 5 ноября на борту космического корабля SpaceX Dragon из Космического центра НАСА имени Кеннеди во Флориде.

Помимо ILLUMA-T, космический корабль «Дракон» также будет нести другие эксперименты, оборудование и материалы для экипажа 70-й экспедиции. Одним из таких экспериментов является эксперимент по атмосферным волнам (AWE), который будет измерять характеристики и движение атмосферных гравитационных волн. Целью AWE является улучшение нашего понимания атмосферы, погоды и климата Земли, а также разработка стратегий по смягчению последствий космической погоды.

Источник: НАСА

By Габриэль Бота

Похожие темы

Наука

План НАСА по запуску ракеты с Марса

Октябрь 22, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Понимание файлов cookie и вашей конфиденциальности

Октябрь 22, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Являются ли быстрые радиовсплески ключом к взвешиванию Вселенной?

Октябрь 22, 2023 Роберт Эндрю

Вы пропустили

Наука

План НАСА по запуску ракеты с Марса

Октябрь 22, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Понимание файлов cookie и вашей конфиденциальности

Октябрь 22, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Являются ли быстрые радиовсплески ключом к взвешиванию Вселенной?

Октябрь 22, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Обнаружены неожиданные изменения в циркуляции тихоокеанских пешеходов, свидетельствующие о влиянии извержений вулканов

Октябрь 22, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев