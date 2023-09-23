Вертолет «Настойчивость и изобретательность» на Марсе

С момента выпуска ChatGPT широко обсуждались опасения по поводу этических последствий искусственного интеллекта. Многие опасаются, что ИИ может привести к вымиранию человечества или сокращению рабочих мест. Однако существует другой подход к интеграции ИИ на рабочем месте, который позволяет избежать этих этических ошибок. Команды космических роботов НАСА служат примером того, как люди и роботы могут работать вместе для достижения общих целей.

Идея замены людей машинами — распространенный страх, связанный с ИИ. Однако эмпирические данные показывают, что автоматизация не обязательно снижает затраты, а вместо этого увеличивает неравенство. Альтернативой полной замене являются системы смешанной автономии, в которых люди и роботы работают вместе. В этих системах люди и роботы действуют внутри одной системы, влияя на действия друг друга. Этот подход может помочь избежать проблем, связанных с призрачной работой, когда люди обременены бессмысленными задачами, которые потенциально могут быть автоматизированы.

Исследования групп роботизированных космических кораблей в НАСА показывают, что создание команд человек-робот вместо замены людей может решить многие этические проблемы с помощью ИИ. Эти команды используют сильные стороны как людей, так и роботов, работая над достижением общей цели. Например, роботов можно отправить для выполнения физически опасных задач, а люди предоставят необходимый опыт и возможности принятия решений. Расширяя и увеличивая возможности человека с помощью робототехники, компании могут создавать сильные команды человека и робота.

Одной из этических проблем в сфере ИИ является использование и сбор данных. Генеративное обучение ИИ работе художников без их согласия и предвзятые коммерческие наборы данных вызывают обеспокоенность. Однако роботы на Марсе при выполнении задач полагаются на визуальную и дистанционную информацию, избегая некоторых этических дилемм, связанных с использованием социальных данных в ИИ.

Еще один аспект, который следует учитывать, — это эмоциональные связи, которые можно сформировать с роботами. Солдаты оплакивают сломанные дроны на поле боя, а семьи привязываются к своим домашним роботам. Эта эмоциональная связь рождается из чувства заботы о машинах и может усилить качества, которые делают людей людьми.

В отраслях, где искусственный интеллект потенциально может заменить рабочих, акцент на разумном партнерстве человека и машины может расширить человеческие возможности, а не умалить их. ИИ может поддерживать команды авторов сценариев, предоставляя оперативную информацию, помогать художникам создавать алгоритмы для творчества и помогать командам разработчиков программного обеспечения в поиске ошибок. Хотя эти партнерства не устраняют всех этических проблем, связанных с ИИ, они предлагают более гуманный и этичный подход к интеграции технологий на рабочем месте.

Источники: Нет