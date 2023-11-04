Новые открытия, сделанные космическим телескопом НАСА «Кеплер»

Космический телескоп НАСА «Кеплер», хотя и не так известен, как «Хаббл» или «Джеймс Уэбб», внес значительный вклад в научные открытия. Выведенный из эксплуатации в 2018 году данные телескопа продолжают приносить захватывающие открытия. Недавно группа исследователей провела исследование, которое выявило существование семи раскаленных экзопланет, вращающихся вокруг одной звезды.

Эти экзопланеты, расположенные в системе Кеплер-385, больше Земли, но меньше Нептуна. Их близость к звезде приводит к сильному количеству тепла на единицу площади, превосходящему все в нашей Солнечной системе.

В этой системе центральную роль играет звезда, подобная нашему Солнцу. Он немного больше и горячее, с радиусом на 10% больше и температурой на 5% выше. Две внутренние планеты по размерам напоминают Землю и, вероятно, каменистые с тонкой атмосферой. С другой стороны, остальные пять планет значительно больше, имеют радиус в два раза больше Земли и окружены плотной атмосферой.

Это революционное открытие является частью обширного каталога экзопланет, собранного астрономами НАСА и раскрывающего тайны этих небесных тел. Каталог предлагает точную информацию о кандидатах на планеты Кеплера, предоставляя астрономам ценные данные для детального изучения характеристик экзопланет.

Система Кеплер-385, описанная в беспрецедентных подробностях благодаря новому каталогу, дает представление о разнообразии и потенциальной обитаемости экзопланет. В отличие от предыдущих каталогов, в которых основное внимание уделялось распространенности экзопланет, этот каталог позволяет глубже понять отдельные планетные системы, что привело к таким открытиям, как Кеплер-385.

Хотя основная миссия Кеплера завершилась в 2013 году, ее расширенная миссия, известная как К2, продолжалась до 2018 года. Данные телескопа продолжают формировать наше понимание Вселенной и открывают двери для новых научных исследований.