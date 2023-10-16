JWST обнаружил этан на трех карликовых планетах пояса Койпера

Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба (JWST) сделал важное открытие на трех карликовых планетах пояса Койпера: Седне, Гонгонге и Кваваре. Пояс Койпера — это область за пределами Нептуна, содержащая ледяные тела, в том числе Плутон и многочисленные карликовые планеты.

Наблюдения, сделанные JWST, проливают свет на состав этих далеких небесных объектов, предоставляя ценную информацию об истории нашей Солнечной системы. Одним из примечательных открытий является присутствие этана на всех трех карликовых планетах.

Этан — углеводородное соединение, состоящее из двух атомов углерода и шести атомов водорода. Он обычно встречается в природном газе и играет решающую роль в образовании органических молекул. Открытие этана на карликовых планетах пояса Койпера предполагает, что эти объекты могут иметь сложный химический состав углерода и потенциально содержать строительные блоки жизни.

Понимание состава карликовых планет пояса Койпера необходимо для разгадки тайн прошлого нашей Солнечной системы. Изучая эти отдаленные небесные тела, ученые могут получить представление об условиях, существовавших во время формирования планет и других объектов в нашем космическом окружении.

Возможность JWST наблюдать за этими карликовыми планетами более подробно, чем когда-либо прежде, открыла новые возможности для научных исследований. Передовые инструменты и чувствительные детекторы телескопа позволяют астрономам анализировать свет, отражающийся от поверхностей этих далеких объектов, предоставляя ценные данные об их составе и потенциальной обитаемости.

Открытие этана на Седне, Гонгонге и Кваваре расширяет наши знания о поясе Койпера и его разнообразных обитателях. Дальнейшие исследования с использованием JWST и других будущих миссий продолжат расширять наше понимание этих отдаленных регионов нашей солнечной системы, приближая нас к раскрытию тайн нашего космического происхождения.

Источник: НАСА

Определения:

– Пояс Койпера: область ледяных тел в форме пончика за орбитой Нептуна, содержащая Плутон и многочисленные карликовые планеты.

– Этан: углеводородное соединение, состоящее из двух атомов углерода и шести атомов водорода, обычно встречающееся в природном газе.

Источник: НАСА (URL не указан)