Раскрытие загадочных облаков Юпитера

Загадочная привлекательность планеты Юпитер продолжает очаровывать как ученых, так и любителей космоса. Недавно миссия НАСА «Юнона» представила завораживающее изображение северных регионов газового гиганта, заинтриговав зрителей. 7 сентября во время своего 54-го близкого пролета космическому кораблю «Юнона» удалось запечатлеть необыкновенное зрелище, известное как Джет N7.

На изображении показаны огромные турбулентные облака и кружащиеся штормы, случайно напоминающие призрачное лицо вдоль терминатора Юпитера – линии, отделяющей день от ночи на планете. Как будто Хеллоуин в этом году решил посетить газовый гигант немного раньше. Эти жуткие образования, снятые на камеру гражданским ученым Владимиром Тарасовым, когда Юнона находилась примерно в 2,400 милях над Юпитером, вызвали захватывающий психологический эффект, известный как парейдолия. Названная в честь склонности наблюдателей воспринимать узоры или лица в, казалось бы, случайных структурах, парейдолия уже давно интригует как ученых, так и художников.

Хотя это может показаться уникальным явлением, НАСА не впервые делает снимок лица на небесном теле. В 1976 году знаменитая фотография «Лицо на Марсе» вызвала переполох среди любителей космоса. Однако последующие исследования космического корабля НАСА «Викинг-1» показали, что лицо было всего лишь оптической иллюзией, вызванной естественными геологическими особенностями Красной планеты.

Юнона, замечательный космический зонд НАСА, продолжает вращаться вокруг Юпитера и разгадывать его тайны. Запущенный в августе 2011 года аппарат «Юнона» оснащен оборудованием для измерения состава Юпитера, гравитационного поля, магнитного поля и полярной магнитосферы. Его миссия распространяется на исследование формирования планеты, включая наличие скалистого ядра. Юнона также исследует свойства атмосферы Юпитера, такие как содержание воды, распределение массы и сильные ветры, скорость которых может достигать 620 км/ч.

Продолжая восхищаться впечатляющими изображениями, которые предоставляет Юнона, мы еще раз вспоминаем об огромных чудесах, которые таит в себе наша Вселенная. С каждым пролетом открытия Юноны разжигают наше любопытство и углубляют наше понимание загадочного газового гиганта.

FAQ

Что запечатлела миссия НАСА «Юнона»?

Миссия НАСА «Юнона» сделала снимок северных регионов Юпитера, известных как Джет N7, с турбулентными облаками и грозовыми образованиями, напоминающими призрачное лицо.

Что такое парейдолия?

Парейдолия — это психологический феномен, который заставляет наблюдателей воспринимать лица или узоры в случайных структурах.

Делало ли НАСА подобные снимки раньше?

Да, в 1976 году НАСА сделало знаменитую фотографию «Лицо на Марсе», которая, как позже выяснилось, была оптической иллюзией, вызванной естественными геологическими особенностями планеты.

Какова миссия Юноны?

«Юнона» — космический зонд НАСА, вращающийся вокруг Юпитера. Он измеряет состав Юпитера, гравитационное поле, магнитное поле и полярную магнитосферу, а также ищет подсказки о формировании планеты, свойствах атмосферы и многом другом.