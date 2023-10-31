Новое исследование выявило органические молекулы и соли на спутнике Юпитера Ганимеде

Миссия НАСА «Юнона» сделала революционное открытие на Ганимеде, одном из спутников Юпитера. Спектрометр Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) космического корабля обнаружил присутствие органических молекул и минеральных солей на поверхности Луны. Эта находка может дать ценную информацию о формировании Ганимеда и составе его глубокого океана.

Предыдущие наблюдения с помощью телескопов и космических аппаратов намекали на существование солей и органики на Ганимеде, но пространственное разрешение этих данных было недостаточным, чтобы сделать однозначные выводы. Однако инфракрасные спектры высокого пространственного разрешения, полученные JIRAM во время близкого пролета в июне 2021 года, наконец подтвердили присутствие этих соединений.

Датчик JIRAM сделал инфракрасные снимки и спектры поверхности Ганимеда, дав детальное представление о составе Луны. Исключительное пространственное разрешение позволило ученым идентифицировать различные молекулы, включая бикарбонат натрия, гидратированный хлорид натрия, хлорид аммония и алифатические альдегиды, наряду с водяным льдом.

По словам Федерико Този, соисследователя Юноны, наличие аммиачных солей предполагает, что на Ганимеде могли накопиться материалы, достаточно холодные, чтобы конденсировать аммиак во время его формирования. Кроме того, карбонатные соли могут быть остатками льдов, богатых углекислым газом. Эти открытия проливают свет на геологическую историю Луны и процессы, которые сформировали ее поверхность.

Интересно, что экваториальная область Ганимеда защищена от интенсивного магнитного поля Юпитера, защищая его от бомбардировки электронами и тяжелыми ионами. Эта защита играет важную роль в сохранении органических молекул и солей, обнаруженных в темных и ярких местах.

Скотт Болтон, главный исследователь «Юноны», считает, что обилие солей и органических веществ в определенных широтах указывает на остатки глубоководной морской воды, достигшей замерзшей поверхности Луны.

Это новаторское исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, подчеркивает важность миссии Юноны в разгадке тайн спутников Юпитера и углублении нашего понимания процессов формирования Солнечной системы.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что спектрометр JIRAM на Юноне обнаружил на поверхности Ганимеда?

Ответ: Спектрометр JIRAM обнаружил присутствие органических молекул и минеральных солей.

Вопрос: Что говорят результаты о формировании Ганимеда?

Ответ: Присутствие аммиачных солей указывает на то, что на Ганимеде могли накопиться материалы, достаточно холодные, чтобы конденсировать аммиак во время своего формирования. Карбонатные соли могут быть остатками льдов, богатых углекислым газом.

Вопрос: Как эти открытия стали возможными?

Ответ: Инфракрасные спектры высокого пространственного разрешения, полученные JIRAM во время близкого пролета в июне 2021 года, позволили получить детальное представление о составе поверхности Ганимеда.

Вопрос: Как органические молекулы и соли защищены на Ганимеде?

Ответ: Экваториальная область Ганимеда защищена от интенсивного магнитного поля Юпитера, что помогает сохранять органические молекулы и соли в определенных широтах.

Вопрос: Какое значение это исследование имеет для нашего понимания Солнечной системы?

Ответ: Это исследование способствует нашим знаниям о геологической истории и процессах формирования спутников Юпитера, расширяя наше понимание Солнечной системы в целом.