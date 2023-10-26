Исследование загадочных глубин атмосферы Юпитера

Вы когда-нибудь задумывались, что находится под клубящимися облаками Юпитера, самой большой планеты в нашей солнечной системе? Миссия НАСА «Юнона» направлена на раскрытие секретов, скрытых внутри этого газового гиганта. Во время своего недавнего пролета «Юнона» сделала впечатляющий снимок, на котором виден загадочный портрет Юпитера, напоминающий шедевр кубизма.
На фотографии, сделанной 7 сентября во время 54-го сближения Юноны с Юпитером, показан регион в самой северной части планеты, названный Джет N7. Это захватывающее изображение демонстрирует бурную картину облаков и штормов вдоль терминатора Юпитера, границы между его дневной и ночной сторонами. Что делает этот снимок по-настоящему примечательным, так это угол солнечного света, который отбрасывает атмосферные тени, подчеркивая сложный рельеф и особенности местности.
Гражданский ученый Владимир Тарасов использовал необработанные данные с инструмента JunoCam, чтобы создать это завораживающее изображение. Расположенная примерно в 4,800 милях над вершинами облаков Юпитера, на широте примерно 69 градусов северной широты, Юнона подарила нам величественный вид на интригующую эстетику Юпитера.
По мере того, как ученые углубляются в изучение этих захватывающих дух образований, они надеются получить глубокое понимание атмосферных процессов, которые управляют этой величественной планетой. Каждое близкое сближение с Юпитером предоставляет исследователям уникальную возможность углубить понимание динамики, происходящей в его обширной атмосфере.
Вопросы и ответы:
Вопрос: Что такое парейдолия?
Ответ: Парейдолия — это психологический феномен, при котором люди воспринимают знакомые образы, такие как лица или предметы, в несвязанных или случайных стимулах.
Вопрос: Как Юнона делает снимки Юпитера?
Ответ: Юнона использует свой инструмент JunoCam, который специально разработан для получения изображений атмосферы Юпитера в высоком разрешении во время его близких пролетов.
Вопрос: Что такое терминатор Юпитера?
Ответ: Терминатор на Юпитере — это граница между освещенной дневной стороной и темной ночной стороной планеты.
Вопрос: Кто такой Владимир Тарасов?
Ответ: Владимир Тарасов — гражданский учёный, который использовал необработанные данные «Юноны», чтобы преобразовать их в завораживающее изображение, полученное во время пролёта.
источники:
НАСА – https://www.nasa.gov/mission_pages/juno/main/index.html.