Исследование загадочных глубин атмосферы Юпитера

Вы когда-нибудь задумывались, что находится под клубящимися облаками Юпитера, самой большой планеты в нашей солнечной системе? Миссия НАСА «Юнона» направлена ​​на раскрытие секретов, скрытых внутри этого газового гиганта. Во время своего недавнего пролета «Юнона» сделала впечатляющий снимок, на котором виден загадочный портрет Юпитера, напоминающий шедевр кубизма.

На фотографии, сделанной 7 сентября во время 54-го сближения Юноны с Юпитером, показан регион в самой северной части планеты, названный Джет N7. Это захватывающее изображение демонстрирует бурную картину облаков и штормов вдоль терминатора Юпитера, границы между его дневной и ночной сторонами. Что делает этот снимок по-настоящему примечательным, так это угол солнечного света, который отбрасывает атмосферные тени, подчеркивая сложный рельеф и особенности местности.

Гражданский ученый Владимир Тарасов использовал необработанные данные с инструмента JunoCam, чтобы создать это завораживающее изображение. Расположенная примерно в 4,800 милях над вершинами облаков Юпитера, на широте примерно 69 градусов северной широты, Юнона подарила нам величественный вид на интригующую эстетику Юпитера.

По мере того, как ученые углубляются в изучение этих захватывающих дух образований, они надеются получить глубокое понимание атмосферных процессов, которые управляют этой величественной планетой. Каждое близкое сближение с Юпитером предоставляет исследователям уникальную возможность углубить понимание динамики, происходящей в его обширной атмосфере.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое парейдолия?

Ответ: Парейдолия — это психологический феномен, при котором люди воспринимают знакомые образы, такие как лица или предметы, в несвязанных или случайных стимулах.

Вопрос: Как Юнона делает снимки Юпитера?

Ответ: Юнона использует свой инструмент JunoCam, который специально разработан для получения изображений атмосферы Юпитера в высоком разрешении во время его близких пролетов.

Вопрос: Что такое терминатор Юпитера?

Ответ: Терминатор на Юпитере — это граница между освещенной дневной стороной и темной ночной стороной планеты.

Вопрос: Кто такой Владимир Тарасов?

Ответ: Владимир Тарасов — гражданский учёный, который использовал необработанные данные «Юноны», чтобы преобразовать их в завораживающее изображение, полученное во время пролёта.

источники:

НАСА – https://www.nasa.gov/mission_pages/juno/main/index.html.