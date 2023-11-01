Миссия НАСА «Юнона» обнаружила признаки органических соединений на спутнике Юпитера Ганимеде

Миссия НАСА «Юнона» сделала революционное открытие на спутнике Юпитера Ганимеде. Впервые космический корабль обнаружил на поверхности Луны минеральные соли и органические соединения, что указывает на наличие подземной океанской рассола, достигающей коры этого ледяного мира.

Это открытие произошло на основе данных, собранных спектрометром Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) во время близкого пролета Ганимеда. Юнона, исследуя самый большой спутник Юпитера, раскрыла его интригующие тайны. Ганимед, размер которого больше всей планеты Меркурий, издавна очаровывал ученых тем, что под его ледяной корой скрыт огромный внутренний океан.

7 июня 2021 года «Юнона» пролетела над Ганимедом на удивительно близком расстоянии в 1,046 километров, получив подробную информацию о поверхности Луны. Прибор JIRAM, обладающий расширенными возможностями инфракрасной визуализации, получил потрясающие инфракрасные изображения и спектры Ганимеда.

Данные, полученные JIRAM во время пролета, устанавливают новый стандарт для инфракрасной спектроскопии с ее беспрецедентным пространственным разрешением. Благодаря этому ученые Юноны смогли идентифицировать и проанализировать уникальные спектральные особенности, связанные с материалами, не содержащими водяной лед. К ним относятся гидратированный хлорид натрия, хлорид аммония, бикарбонат натрия и, возможно, алифатические альдегиды. Эти находки указывают на наличие минеральных солей и органических соединений на поверхности Луны.

Это открытие дает ценную информацию о составе Ганимеда и укрепляет идею о существовании подземного океана на Луне. Это открывает новые возможности для дальнейшего исследования и изучения потенциальной обитаемости этой загадочной луны.

Часто задаваемые вопросы

1. Что миссия НАСА «Юнона» обнаружила на Ганимеде?

Миссия НАСА «Юнона» обнаружила минеральные соли и органические соединения на поверхности спутника Юпитера Ганимеда, что указывает на наличие подземной океанской морской воды, достигающей лунной коры.

2. Как Юнона собирала данные о Ганимеде?

Юнона собрала данные о Ганимеде с помощью спектрометра Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) во время близкого пролета Луны.

3. Чем Ганимед интересен учёным?

Ганимед представляет большой интерес для ученых, поскольку это самый крупный спутник Юпитера, под ледяной корой которого скрыт огромный внутренний океан воды.

4. Какие неводяные материалы обнаружены на Ганимеде?

Данные JIRAM показали наличие на поверхности Ганимеда гидратированного хлорида натрия, хлорида аммония, бикарбоната натрия и, возможно, алифатических альдегидов.