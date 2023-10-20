Космический корабль НАСА «Юнона» сделал завораживающее изображение спутника Юпитера Ио

Космический корабль НАСА «Юнона» недавно сделал потрясающий снимок четвертого спутника Юпитера, Ио, во время пролета. На снимке видны следы массивной вулканической деятельности и лавоподобные поверхности на Луне. Это новое открытие дополняет богатство информации, которую Юнона уже предоставила о Юпитере и его спутниках.

Возможности «Юноны» намного превзошли ожидания, что побудило НАСА расширить свою миссию по дальнейшему исследованию системы Юпитера. Сделав такие изображения Ио, ученые смогут получить еще более ценную информацию об этой интригующей луне.

Ио известен своей интенсивной вулканической активностью и считается одним из самых активных вулканических тел в нашей Солнечной системе. Его поверхность заполнена многочисленными вулканами и лужами силикатной лавы, извергающейся и извергающей сернистый газ. Эту вулканическую активность можно увидеть даже с Земли в телескоп.

Чтобы сделать это изображение Ио крупным планом, «Юнона» использовала свой инструмент JunoCam во время пролета. Этот инструмент создал покадровое видео, позволяющее космическому кораблю запечатлеть Луну под разными углами. Собранные данные будут способствовать дальнейшим исследованиям вулканических процессов на Ио и внесут вклад в наше понимание Луны.

Миссия «Юнона», стартовавшая 5 августа 2011 года, уже предоставила более трёх терабит научной информации о Юпитере. Он прибыл на планету-гигант 4 июля 2016 года и продолжит свои исследования до 2025 года или до тех пор, пока будет работать.

Расширенная миссия космического корабля будет сосредоточена на исследовании загадочных спутников Юпитера, включая Европу и Ио. С каждым новым открытием «Юнона» приближает нас к разгадке тайн этого удивительного газового гиганта и его разнообразных спутников.

источники:

– Space.com: [Название источника]

– Gizmodo: [Название источника]

– Лаборатория реактивного движения: [Название источника]