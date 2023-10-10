Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба обнаружил следы углекислого газа на спутнике Юпитера в Европе

Космический телескоп НАСА Джеймса Уэбба сделал захватывающее открытие о спутнике Юпитера, Европе. Используя свою инфракрасную камеру, телескоп сделал снимки, показывающие ландшафт, богатый углекислым газом. Присутствие углекислого газа является важным открытием, поскольку оно может указывать на возможность жизни на Европе.

Эти новаторские наблюдения были сосредоточены на зонах замерзания Европы, которые известны своими чрезвычайно низкими температурами. Изображения, предоставленные космическим телескопом Джеймса Уэбба, предполагают существование углерода, важного компонента для поддержания жизни, под замерзшей поверхностью Луны.

Исследование, опубликованное в журнале «Наука» 21 сентября 2023 года, было проведено двумя астрономами, которые искали доказательства существования космической обсерватории на Европе. Ведущий автор Джеронимо Вильянуэва подчеркнул важность химического разнообразия для поддержания жизни. Он подчеркнул, что понимание того, как углекислый газ может способствовать или препятствовать жизни, является ключом к разгадке тайн огромного океана Европы.

Хотя НАСА признает, что присутствия только углерода недостаточно для процветания жизни, Европа выделяется как небесный мир, где условия для жизни могут быть возможными. Помимо углерода, жизнь требует источника энергии, органических питательных веществ и постоянного снабжения органическими молекулами.

Исследователи сосредоточили свое внимание на регионе Таро Реджио в Европе, скалистом районе, богатом льдом. Именно в этом регионе была обнаружена высокая концентрация углекислого газа. Считается, что соединения из глубин океана Европы могли всплывать в этом регионе, потенциально давая ценные подсказки о скрытой биологии Луны.

В ходе исследования также были изучены данные космического телескопа Джеймса Уэбба на предмет доказательств извержений водяного пара с поверхности Европы, как предполагалось в предыдущих исследованиях с использованием космического телескопа Хаббл. Однако точных доказательств активности шлейфа обнаружено не было, что подчеркивает необходимость дальнейших исследований.

Результаты космического телескопа Джеймса Уэбба принесут большую пользу будущим космическим миссиям, целью которых является исследование тайн Европы. Космический корабль НАСА «Европа Клипер» и «Исследователь ледяных лун Юпитера» ЕКА также внесут свой вклад в наше понимание этой луны и ее потенциала для обитания внеземной жизни.

Планом запуска космического корабля Europa Clipper НАСА подчеркивает значение Европы в поисках жизни за пределами Земли. Это захватывающее открытие приближает нас на один шаг к разгадке тайн этой интригующей луны.

Определения:

– Космический телескоп Джеймса Уэбба: космический телескоп, запущенный НАСА, который наблюдает за Вселенной в инфракрасном диапазоне длин волн.

– Европа: одна из лун Юпитера, предположительно имеющая под поверхностью океан жидкой воды.

– Двуокись углерода: газ, состоящий из углерода и кислорода; важнейший компонент для поддержания жизни.

источники:

– «США: космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба сделал важное открытие о спутнике Юпитера в Европе» – НАСА (без URL-адреса)

– «Наука» – Журнал (без URL)