Телескоп Джеймса Уэбба НАСА обнаружил высокоскоростное реактивное течение на Юпитере

Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба сделал новаторское открытие, раскрывающее удивительные характеристики атмосферы Юпитера. Ученые обнаружили массивное высокоскоростное реактивное течение в нижней стратосфере Юпитера, что дает ценную информацию о сложной динамике атмосферных условий планеты.

Об этом необычном открытии НАСА объявило 19 октября. Оно характеризуется быстрым реактивным течением со скоростью 515 км в час. Это недавно открытое явление, расположенное примерно в 40 км над экватором Юпитера, охватывает впечатляющую ширину в 4,800 километров и расположено значительно выше слоев первичных облаков.

Ведущий исследователь Рикардо Уэсо из Университета Страны Басков в Испании выразил удивление своей команды этим неожиданным открытием. Ранее нечеткие особенности, наблюдавшиеся в атмосфере Юпитера, теперь стали ясными и отслеживаемыми благодаря замечательным возможностям телескопа Джеймса Уэбба НАСА. Следовательно, ученые теперь могут наблюдать движение этих характеристик наряду с быстрым вращением Юпитера.

Высокоскоростное реактивное течение, обнаруженное в нижней стратосфере Юпитера, демонстрирует скорость, вдвое превышающую скорость устойчивого ветра урагана 5-й категории на Земле. Это открытие дает завораживающую перспективу динамики атмосферы планеты.

Исследовательская группа сравнила наблюдения за ветром в верхних слоях Уэбба с данными из нижних слоев космического телескопа Хаббл, что позволило им проанализировать сдвиги ветра и изменения скорости на разных высотах. Ожидается, что будущие наблюдения прояснят, претерпевают ли изменения скорость и высота реактивного потока с течением времени.

Открытие было сделано путем анализа данных, собранных в июле 2022 года с помощью NIRCam Уэбба. Имке де Патер из Калифорнийского университета в Беркли и Тьерри Фуше из Парижской обсерватории организовали научную программу раннего выпуска, фотографируя изображения Юпитера каждые 10 часов. Это уникальное явление возникло в результате комбинации четырех разных фильтров, каждый из которых чувствителен к изменениям на разных высотах атмосферы Юпитера.

Предыдущие миссии, такие как «Юнона» и «Кассини» НАСА, а также космический телескоп «Хаббл», также документировали постоянно меняющиеся погодные условия на Юпитере.

источники:

- НАСА

– Университет Страны Басков, Испания

- Калифорнийский университет в Беркли

– Парижская обсерватория