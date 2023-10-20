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Телескоп Джеймса Уэбба НАСА обнаружил высокоскоростное реактивное течение на Юпитере

ByРоберт Эндрю

Октябрь 20, 2023
Телескоп Джеймса Уэбба НАСА обнаружил высокоскоростное реактивное течение на Юпитере

Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба сделал новаторское открытие, раскрывающее удивительные характеристики атмосферы Юпитера. Ученые обнаружили массивное высокоскоростное реактивное течение в нижней стратосфере Юпитера, что дает ценную информацию о сложной динамике атмосферных условий планеты.

Об этом необычном открытии НАСА объявило 19 октября. Оно характеризуется быстрым реактивным течением со скоростью 515 км в час. Это недавно открытое явление, расположенное примерно в 40 км над экватором Юпитера, охватывает впечатляющую ширину в 4,800 километров и расположено значительно выше слоев первичных облаков.

Ведущий исследователь Рикардо Уэсо из Университета Страны Басков в Испании выразил удивление своей команды этим неожиданным открытием. Ранее нечеткие особенности, наблюдавшиеся в атмосфере Юпитера, теперь стали ясными и отслеживаемыми благодаря замечательным возможностям телескопа Джеймса Уэбба НАСА. Следовательно, ученые теперь могут наблюдать движение этих характеристик наряду с быстрым вращением Юпитера.

Высокоскоростное реактивное течение, обнаруженное в нижней стратосфере Юпитера, демонстрирует скорость, вдвое превышающую скорость устойчивого ветра урагана 5-й категории на Земле. Это открытие дает завораживающую перспективу динамики атмосферы планеты.

Исследовательская группа сравнила наблюдения за ветром в верхних слоях Уэбба с данными из нижних слоев космического телескопа Хаббл, что позволило им проанализировать сдвиги ветра и изменения скорости на разных высотах. Ожидается, что будущие наблюдения прояснят, претерпевают ли изменения скорость и высота реактивного потока с течением времени.

Открытие было сделано путем анализа данных, собранных в июле 2022 года с помощью NIRCam Уэбба. Имке де Патер из Калифорнийского университета в Беркли и Тьерри Фуше из Парижской обсерватории организовали научную программу раннего выпуска, фотографируя изображения Юпитера каждые 10 часов. Это уникальное явление возникло в результате комбинации четырех разных фильтров, каждый из которых чувствителен к изменениям на разных высотах атмосферы Юпитера.

Предыдущие миссии, такие как «Юнона» и «Кассини» НАСА, а также космический телескоп «Хаббл», также документировали постоянно меняющиеся погодные условия на Юпитере.

источники:
- НАСА
– Университет Страны Басков, Испания
- Калифорнийский университет в Беркли
– Парижская обсерватория

By Роберт Эндрю

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