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Новые данные свидетельствуют о том, что на спутнике Юпитера Европе есть все необходимое для жизни

ByМамфо Брешиа

сентябрь 24, 2023
Новые данные свидетельствуют о том, что на спутнике Юпитера Европе есть все необходимое для жизни

Ученых уже давно интересует спутник Юпитера Европа, под ледяной оболочкой которого, как известно, находится огромный соленый океан. Этот подземный океан считается потенциальной средой, в которой может процветать жизнь. Однако непрозрачность панциря Европы затрудняет непосредственное изучение химии океана.

В недавних исследованиях, опубликованных в журнале Science, использовался метод, называемый ближней инфракрасной спектроскопией, для анализа концентрации углекислого газа на поверхности Европы и отслеживания его происхождения. Результаты показывают, что углерод на Европе, вероятно, происходит из ее океана, что дает ценную информацию для будущих миссий НАСА и расширяет наше понимание обитаемости Луны.

Исследование основано на предыдущих наблюдениях, сделанных космическим телескопом «Хаббл», которые выявили высокую концентрацию хлорида натрия в регионе под названием Тара Реджио, известном как «территория хаоса» из-за его прошлой геологической активности. Новые исследования с использованием камеры ближнего инфракрасного диапазона космического телескопа Джеймса Уэбба теперь также выявили локализованное присутствие углекислого газа в регионе Тара. Ученые полагают, что это открытие еще раз подтверждает гипотезу о том, что углекислый газ исходит из-под ледяного панциря Европы и в конечном итоге происходит из ее внутреннего океана.

Углерод является важным элементом жизни в том виде, в каком мы его знаем, и служит основой важных молекул. Хотя углерод и раньше обнаруживался за пределами Земли, например, на Марсе и Венере, его обнаружение на Европе укрепляет идею о том, что Луна может содержать необходимые ингредиенты для возникновения жизни.

В свете этих выводов НАСА запланировало две миссии по исследованию Европы в ближайшем будущем. Космический корабль Europa Clipper, запуск которого запланирован на октябрь 2024 года, проведет близкие облеты с основной целью определить, может ли подземный океан поддерживать жизнь. Кроме того, миссия JUICE, запущенная Европейским космическим агентством, достигнет Юпитера к 2031 году, а также исследует Европу вместе с другими спутниками в системе Юпитера.

источники:
– Наука (журнал)
- НАСА

By Мамфо Брешиа

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