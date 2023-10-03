Новое изображение, полученное телескопом Джеймса Уэбба, показывает детальный вид туманности Ориона

Новое потрясающее изображение, полученное космическим телескопом Джеймса Уэбба, дает беспрецедентный вид туманности Ориона, демонстрируя ее сложные детали и красоту. Изображение, полученное с помощью мощных инфракрасных камер телескопа, дает астрономам возможность заглянуть в место рождения звезд.

Одним из важных результатов этого изображения является наличие JUMBO (несвязанных движущихся фоновых объектов размером с Юпитер). Эти своеобразные объекты, размером сравнимые с Юпитером, обладают характеристиками, не похожими ни на планеты, ни на звезды.

Традиционно ученые делили небесные объекты на две основные категории: планеты и звезды. Однако открытие JUMBO бросает вызов этой системе классификации. Эти загадочные объекты привлекли внимание астрономов, которые стремятся разгадать их природу и происхождение.

Космический телескоп Джеймса Уэбба оказался бесценным инструментом для наблюдения астрономических явлений, далеко превосходящих возможности предыдущих телескопов. Оснащенный современной технологией инфракрасного изображения, он позволяет ученым проникать в плотную межзвездную пыль внутри туманности Ориона, раскрывая сложные детали и ранее невидимые особенности.

Туманность Ориона, расположенная примерно в 1,500 световых годах от Земли, представляет собой звездный питомник, где рождаются новые звезды. Недавно опубликованное изображение дает ученым более четкое понимание происходящих процессов звездообразования в этой туманности, проливая свет на сложные механизмы рождения и эволюции звезд.

Продолжая изучать туманность Ориона и ее гигантские объекты, астрономы надеются раскрыть новые тайны Вселенной. Способность космического телескопа Джеймса Уэбба делать подробные изображения и наблюдать небесные объекты в новых длинах волн открывает двери для исследований и открытий, позволяя исследователям расширить наши знания о космосе.

источники:

– Джонатан Чедвик, Mail Online, 3 октября 2023 г.