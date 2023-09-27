Миссия НАСА IMAP продвигается вперед со сборкой и тестированием

Проект НАСА по межзвездному картированию и ускорению зонда (IMAP) завершил решающую фазу разработки и теперь готов к сборке и испытаниям. Команда IMAP встретилась с экспертной комиссией для оценки плана интеграции всех систем на космический корабль, включая научные приборы, электрические и коммуникационные системы, а также навигационные системы. Успешное завершение обзора системной интеграции (SIR) позволит проекту приступить к сборке и испытаниям космического корабля в рамках подготовки к запуску.

Миссия IMAP направлена ​​на исследование границ гелиосферы, защитного магнитного пузыря, окружающего нашу Солнечную систему, и ускорения частиц, происходящего внутри нее. Изучая сообщения, заключенные в частицах Солнца и за его пределами, IMAP расшифрует тайны нашего солнечного окружения. Миссия составит карту границ гелиосферы, раздуваемой солнечным ветром.

Дэвид МакКомас, главный исследователь миссии IMAP и профессор Принстонского университета, выразил гордость за достижения команды. Он заявил: «Сейчас мы переходим к интеграции и испытаниям космических аппаратов, где все отдельные подсистемы и инструменты объединяются, чтобы создать нашу полноценную обсерваторию IMAP».

Запуск IMAP запланирован на 2025 год, его будет возглавлять международная команда из более чем 20 партнерских учреждений. Лаборатория прикладной физики Джона Хопкинса (APL) управляет этапом разработки, строительства космического корабля и будет отвечать за эксплуатацию миссии. IMAP — пятая миссия в портфолио программы NASA Solar Terrestrial Probes (STP).

Совершенствуя наше понимание гелиосферы и взаимодействия между солнечным ветром и космосом, IMAP будет способствовать достижению более широких целей исследований и научных исследований НАСА. С каждой достигнутой вехой проект IMAP приближает нас к раскрытию секретов нашей Солнечной системы и за ее пределами.

источники:

- НАСА

- Университет Принстон