НАСА успешно тестирует 3D-печатное алюминиевое сопло ракетного двигателя для полетов в дальний космос

Инженеры НАСА из Центра космических полетов Маршалла в сотрудничестве с Elementum 3D разработали и протестировали напечатанное на 3D-принтере сопло ракетного двигателя, изготовленное из алюминия. Сопло, изготовленное из нового алюминиевого варианта, известного как A6061-RAM2, легче традиционных сопел и может нести больше полезной нагрузки, что делает его идеальным для полетов в дальний космос. Алюминий — это металл с меньшей плотностью, что позволяет создавать высокопрочные и легкие компоненты. Однако его низкая устойчивость к экстремальным температурам и склонность к растрескиванию во время сварки сделали его непригодным для аддитивного производства деталей ракетных двигателей.

В рамках проекта «Реактивное аддитивное производство для четвертой промышленной революции» (RAMFIRE) НАСА сосредоточилось на разработке легких, изготовленных аддитивным способом алюминиевых ракетных сопел с небольшими внутренними каналами для поддержания их охлаждения. Сопло RAMFIRE изготовлено как единое целое, что требует меньшего количества соединений и значительно сокращает время производства по сравнению с традиционными методами, которые требуют тысяч индивидуально соединенных деталей.

Сопло было разработано с использованием технологии лазерного напыления порошковой энергии (LP-DED). НАСА и Elementum 3D в партнерстве с RPM Innovations (RPMI) создали сопла с использованием процесса LP-DED. Сопло RAMFIRE успешно прошло несколько испытаний горячим огнем с использованием различных конфигураций топлива, продемонстрировав свою способность работать в сложных условиях глубокого космоса.

Новый алюминиевый сплав и процесс аддитивного производства, разработанные в рамках проекта RAMFIRE, могут сыграть решающую роль в реализации задач НАСА по полету от Луны к Марсу, позволяя производить легкие компоненты ракет, способные выдерживать высокие структурные нагрузки. НАСА работает над тем, чтобы поделиться данными и процессами с коммерческими заинтересованными сторонами и научными кругами, что позволит найти потенциальное применение в аэрокосмической отрасли.

(Источник: НАСА)