Вертолет НАСА Ingenuity продолжает бросать вызов ожиданиям и расширять границы полетов за пределы Земли. Во время своего 59-го полета на Марс винтокрылый аппарат весом 4 фунта (1.8 килограмма) достиг максимальной высоты — 66 футов (20 метров). Полет длился 142.59 секунды и представлял собой чистое висение без горизонтального движения.

Ingenuity, которая приземлилась на Марсе с марсоходом НАСА Perseverance в феврале 2021 года, выполняет функции разведчика для команды марсохода. Его основная задача заключалась в том, чтобы продемонстрировать, что воздушные исследования Марса возможны, несмотря на тонкую атмосферу планеты. После успешного завершения этой проверки концепции Ingenuity продолжила полет, помогая Perseverance находить оптимальные пути исследования и определять интересные научные цели.

С момента своего первого полета Ingenuity выполнила в общей сложности 59 полетов, преодолев расстояние 43,652 13,304 фута (106.5 59 метра) и проведя в воздухе в общей сложности 59 минут. До полета 18 рекорд высоты вертолета составлял 2,310 футов (704 метров). Его рекорд дальности одиночного полета составляет 2022 футов (169.5 метра), установленный в апреле 2021 года, а рекорд продолжительности - XNUMX секунды, установленный в августе XNUMX года.

Вертолет Ingenuity оказался ценным активом в исследовании Марса, предоставляя ценные данные и прокладывая путь для будущих летательных аппаратов, которые будут помогать в научных исследованиях и потенциальных пилотируемых миссиях на Красную планету.

Определения:

Изобретательность: легкий винтокрылый аппарат, разработанный и эксплуатируемый НАСА для воздушных исследований Марса.

Настойчивость: марсоход НАСА, приземлившийся на Марсе в феврале 2021 года, получил задание искать признаки древней жизни и собирать образцы для будущего возвращения на Землю.

Доказательство концепции: Демонстрация или эксперимент, предназначенный для проверки осуществимости или потенциального успеха концепции или идеи.

источники:

Лаборатория реактивного движения НАСА