НАСА расширяет границы космической связи с запуском ILLUMA-T

НАСА совершает революцию в космической связи с предстоящим запуском ILLUMA-T (интегрированного демонстрационного низкоорбитального пользовательского модема и терминала-усилителя интегрированной лазерной связи) на Международную космическую станцию ​​(МКС) в ноябре этого года. Эта революционная полезная нагрузка продемонстрирует огромный потенциал лазерной связи в миссиях на низкой околоземной орбите.

Заменяя кавычки в оригинальной статье, запуск ILLUMA-T представляет собой большой шаг вперед в области космической связи. Лазерная связь использует невидимый инфракрасный свет, что позволяет космическому кораблю передавать и получать информацию с более высокой скоростью передачи данных. Это означает, что большие объемы данных могут быть отправлены обратно на Землю за одну передачу, что способствует более быстрым открытиям и более эффективным исследованиям для ученых и исследователей.

Управляемая программой НАСА по космической связи и навигации (SCaN), ILLUMA-T будет сотрудничать с демонстрационной программой лазерной связи (LCRD) агентства, работая над первым двунаправленным, сквозным лазерным ретранслятором связи. LCRD, запущенный в декабре 2021 года, уже проводит эксперименты, демонстрирующие преимущества лазерной связи с геостационарной орбиты.

Некоторые из этих экспериментов включают в себя анализ влияния атмосферы на лазерные сигналы, тестирование совместимости с несколькими пользователями, изучение возможностей сети, устойчивой к задержкам и сбоям (DTN), и улучшение навигационных возможностей. Используя лазерную связь, НАСА раздвигает границы передачи данных и расширяет возможности исследования космоса.

После установки на МКС ILLUMA-T завершит первую космическую демонстрацию НАСА возможностей двусторонней лазерной ретрансляции. Его оптический модуль, оснащенный телескопом и двухосным подвесом, позволяет точно отслеживать LCRD на геосинхронной орбите. Оптический модуль размером примерно с микроволновую печь, сравним со стандартным холодильником.

С ILLUMA-T на борту передача данных с МКС на LCRD достигнет впечатляющей скорости — 1.2 гигабита в секунду. Затем данные будут переданы на оптические наземные станции в Калифорнии или на Гавайях и направлены в Оперативный центр миссии LCRD в Нью-Мексико. Наконец, полученные данные будут проанализированы группами наземных операций ILLUMA-T в Центре космических полетов имени Годдарда НАСА в Мэриленде, гарантируя их точность и качество.

Благодаря успешному сотрудничеству с LCRD, ILLUMA-T может стать важным компонентом МКС, значительно расширяя возможности НАСА по передаче данных в орбитальную лабораторию и обратно.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Какова цель ILLUMA-T?

Ответ: Цель ILLUMA-T — продемонстрировать преимущества лазерной связи для миссий на низкой околоземной орбите и продемонстрировать возможность интеграции лазерной связи в сети космической связи НАСА.

Вопрос: Чем лазерная связь отличается от традиционных методов связи?

Ответ: Лазерная связь использует невидимый инфракрасный свет для передачи и приема данных с более высокой скоростью, что позволяет космическому кораблю отправлять большие объемы информации обратно на Землю за одну передачу. Это ускоряет процесс передачи данных и способствует более быстрым исследованиям и открытиям.

Вопрос: Каковы потенциальные преимущества лазерной связи для исследователей?

Ответ: Лазерная связь может обеспечить повышенную скорость передачи данных, позволяя исследователям на МКС одновременно отправлять больше данных обратно на Землю. Эта повышенная эффективность может принести пользу различным научным исследованиям, проводимым на космической станции.

Вопрос: Какова долгосрочная цель демонстраций лазерной связи НАСА?

Ответ: НАСА стремится интегрировать лазерную связь в качестве стандартной возможности в свои сети космической связи, которые включают сеть ближнего космоса и сеть дальнего космоса.

Вопрос: Кто финансирует и управляет проектом ILLUMA-T?

Ответ: Полезная нагрузка ILLUMA-T финансируется программой НАСА по космической связи и навигации (SCaN) и управляется Центром космических полетов имени Годдарда НАСА в сотрудничестве с офисом программы Международной космической станции в Космическом центре имени Джонсона НАСА и Массачусетским технологическим институтом (MIT). Линкольнская лаборатория.