CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Хаббл НАСА сделал потрясающее изображение линзовидной галактики NGC 3156

ByГабриэль Бота

сентябрь 30, 2023
Хаббл НАСА сделал потрясающее изображение линзовидной галактики NGC 3156

Космический телескоп НАСА «Хаббл» сделал захватывающий снимок NGC 3156, линзовидной галактики, расположенной на расстоянии 73 миллионов световых лет от нас. NGC 1784, открытая астрономом Уильямом Гершелем в 3156 году, расположена в малом экваториальном созвездии Секстанта.

Чечевицеобразные галактики, такие как NGC 3156, имеют центральную выпуклость из звезд, окруженную большим диском, похожим на спиральные галактики. Однако, в отличие от спиралей, у чечевицеобразных отсутствуют выраженные спиральные рукава. Кроме того, как и эллиптические галактики, линзовидные галактики в основном состоят из более старых звезд с минимальным продолжающимся звездообразованием и отсутствием значительного выделения водорода.

Изображение, полученное космическим телескопом «Хаббл», демонстрирует уникальные особенности NGC 3156, в том числе две яркие нити темной красновато-коричневой пыли, пересекающие диск галактики. Этот характерный внешний вид дал линзовидным галактикам свое название, поскольку они напоминают линзы, если смотреть сбоку или с ребра.

Астрономы тщательно изучили NGC 3156, исследуя различные аспекты ее состава и поведения. Они исследовали его шаровые скопления, которые представляют собой примерно сферические группы звезд, связанных между собой гравитацией. Кроме того, ученые исследовали взаимодействие звезд и сверхмассивной черной дыры в ядре галактики.

Используя данные, собранные космическим телескопом «Хаббл», астрономы сравнили звезды вблизи ядра NGC 3156 со звездами в галактиках аналогичного размера и массы черной дыры. Результаты показали, что NGC 3156 имеет более высокий процент звезд, поглощаемых сверхмассивной черной дырой, по сравнению с ее аналогами.

Захватывающее изображение NGC 3156 дает возможность заглянуть в интригующий мир линзовидных галактик, углубляя наше понимание этих уникальных небесных объектов. Благодаря постоянным исследованиям и исследованиям ученые надеются раскрыть еще больше тайн огромных космических чудес Вселенной.

источники:
– НАСА: www.nasa.gov.
– ЕКА: www.esa.int

By Габриэль Бота

Похожие темы

Наука

Планетарные туманности связаны с близкими двойными звездами

Октябрь 3, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Исследователи Сиднейского университета назначены членами Королевского общества Нового Южного Уэльса

Октябрь 3, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Стресс засухи вызывает изменения в функциях почвы тропических лесов

Октябрь 3, 2023 Вики Ставропулу

Вы пропустили

Наука

Планетарные туманности связаны с близкими двойными звездами

Октябрь 3, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Исследователи Сиднейского университета назначены членами Королевского общества Нового Южного Уэльса

Октябрь 3, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Стресс засухи вызывает изменения в функциях почвы тропических лесов

Октябрь 3, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Прорывной биосенсор на основе белка разработан для обнаружения мин и неразорвавшихся боеприпасов на основе тротила

Октябрь 3, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев