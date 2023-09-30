Космический телескоп НАСА «Хаббл» сделал захватывающий снимок NGC 3156, линзовидной галактики, расположенной на расстоянии 73 миллионов световых лет от нас. NGC 1784, открытая астрономом Уильямом Гершелем в 3156 году, расположена в малом экваториальном созвездии Секстанта.

Чечевицеобразные галактики, такие как NGC 3156, имеют центральную выпуклость из звезд, окруженную большим диском, похожим на спиральные галактики. Однако, в отличие от спиралей, у чечевицеобразных отсутствуют выраженные спиральные рукава. Кроме того, как и эллиптические галактики, линзовидные галактики в основном состоят из более старых звезд с минимальным продолжающимся звездообразованием и отсутствием значительного выделения водорода.

Изображение, полученное космическим телескопом «Хаббл», демонстрирует уникальные особенности NGC 3156, в том числе две яркие нити темной красновато-коричневой пыли, пересекающие диск галактики. Этот характерный внешний вид дал линзовидным галактикам свое название, поскольку они напоминают линзы, если смотреть сбоку или с ребра.

Астрономы тщательно изучили NGC 3156, исследуя различные аспекты ее состава и поведения. Они исследовали его шаровые скопления, которые представляют собой примерно сферические группы звезд, связанных между собой гравитацией. Кроме того, ученые исследовали взаимодействие звезд и сверхмассивной черной дыры в ядре галактики.

Используя данные, собранные космическим телескопом «Хаббл», астрономы сравнили звезды вблизи ядра NGC 3156 со звездами в галактиках аналогичного размера и массы черной дыры. Результаты показали, что NGC 3156 имеет более высокий процент звезд, поглощаемых сверхмассивной черной дырой, по сравнению с ее аналогами.

Захватывающее изображение NGC 3156 дает возможность заглянуть в интригующий мир линзовидных галактик, углубляя наше понимание этих уникальных небесных объектов. Благодаря постоянным исследованиям и исследованиям ученые надеются раскрыть еще больше тайн огромных космических чудес Вселенной.

источники:

– НАСА: www.nasa.gov.

– ЕКА: www.esa.int