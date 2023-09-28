Потрясающее изображение галактики Сомбреро, полученное телескопом Хаббл

Телескоп Хаббл НАСА в очередной раз поразил нас своими невероятными возможностями, сделав потрясающее изображение галактики Сомбреро, расположенной на расстоянии более 28 миллионов световых лет от Земли. На изображении, опубликованном НАСА в Instagram, галактика представлена ​​в различных оттенках синего, зеленого, оранжевого и красного.

Галактика Сомбреро диаметром 50,000 XNUMX световых лет вдвое меньше нашей галактики Млечный Путь. Эксперты полагают, что в его центре может находиться массивная черная дыра, потенциально превосходящая по массе наше Солнце. На изображении видны красные края, желто-зеленые кольца и голубой центр галактики, а по кадру разбросаны звезды и другие галактики.

Телескоп Хаббл, названный в честь известного астронома Эдвина Хаббла, находится на орбите Земли с момента его запуска в 1990 году. Он сыграл важную роль в отслеживании эволюции и формирования галактик, обнаружении сверхмассивных черных дыр внутри галактик и составлении карт присутствия темной материи в галактиках. вселенная. Благодаря усовершенствованиям и добавлению новых инструментов Хаббл провел более 1.5 миллионов наблюдений.

Изображение галактики Сомбреро было получено в результате сотрудничества телескопа Хаббл и космического телескопа Спитцер. В то время как Хаббл сосредоточился на видимом свете, что привело к завораживающим цветам на изображении, Спитцер внес свой вклад, уловив различные оттенки.

Телескоп Хаббл НАСА продолжает расширять границы нашего понимания космического пространства, предоставляя нам необыкновенные изображения, демонстрирующие чудеса Вселенной.

Источники: НАСА, Instagram.