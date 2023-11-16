Космический телескоп НАСА «Хаббл» раскрыл важные подробности о ближайшей экзопланете размером с Землю

Космический телескоп НАСА «Хаббл» предоставил ценную информацию о размере и составе ближайшей экзопланеты размером с Землю, которая проходит через соседнюю звезду. Этот транзит, известный как выравнивание планет, открыл дверь для дальнейших исследований атмосферного состава этого скалистого мира.

Экзопланета, названная LTT 1445Ac, была первоначально обнаружена спутником НАСА для исследования транзитных экзопланет (TESS) в 2022 году. Однако оптическое разрешение TESS было недостаточным для точного определения плоскости орбиты планеты по отношению к ее звезде с Земли. Эта неопределенность привела к возможности плавного транзита, при котором планета пройдет лишь над небольшой частью поверхности звезды. Этот тип транзита дал бы неточную оценку диаметра планеты.

К счастью, возможности космического телескопа Хаббл позволили ученым точно измерить размер LTT 1445Ac. Эмили Пасс из Центра астрофизики | Гарвардский и Смитсоновский институт в Кембридже, штат Массачусетс, объяснили, что существует риск «неудачной геометрии», которая могла бы исказить измерения. Однако благодаря точным измерениям Хаббла диаметр экзопланеты оказался примерно в 1.07 раза больше диаметра Земли.

Наблюдения, сделанные телескопом Хаббл, также показали, что LTT 1445Ac, имея скалистый состав, имеет схожие характеристики с нашей планетой. Однако температура его поверхности, достигающая примерно 500 градусов по Фаренгейту, делает его непригодным для жизни в том виде, в котором мы его знаем.

LTT 1445Ac вращается вокруг звезды LTT 1445A, которая является частью тройной звездной системы, расположенной на расстоянии 22 световых лет в созвездии Эридана. В систему также входят две более крупные планеты, вращающиеся вокруг LTT 1445A, и пара карликовых звезд, известных как LTT 1445B и C, расположенных примерно в 3 миллиардах миль от нас. Расположение и орбита этих небесных тел позволяют предположить, что все они лежат в одной плоскости.

Точное измерение размера LTT ​​1445Ac имеет важное значение, поскольку оно дает представление о разнообразии планет в других звездных системах. Будущие наблюдения, в том числе с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба, позволят ученым охарактеризовать атмосферы транзитных планет и лучше понять эти далекие миры.

Часто задаваемые вопросы

1. Как космический телескоп НАСА «Хаббл» измерил размер экзопланеты размером с Землю?

Космический телескоп НАСА «Хаббл» измерил размер соседней экзопланеты LTT 1445Ac, наблюдая за ее транзитом через соседнюю звезду. Этот транзит позволил ученым точно определить диаметр планеты.

2. Каково значение точного измерения размера LTT ​​1445Ac?

Точное измерение размера LTT ​​1445Ac дает ценную информацию о его составе и позволяет ученым охарактеризовать атмосферу планеты. Эти знания способствуют нашему пониманию разнообразия планет в других звездных системах.

3. Пригоден ли LTT 1445Ac для жизни?

Хотя LTT 1445Ac — это каменистая планета, по составу похожая на Землю, температура ее поверхности около 500 градусов по Фаренгейту делает ее слишком горячей для поддержания жизни в том виде, в каком мы ее знаем.