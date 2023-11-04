НАСА недавно опубликовало захватывающее изображение Юпитера, совпадающее с его ежегодным противостоянием. Однако что отличает это изображение от других, так это необычное изображение знакового Большого Красного Пятна Юпитера, которое на фотографии выглядит синим. Это очаровательное изображение было получено космическим телескопом «Хаббл», находящимся на орбите Земли, с использованием ультрафиолетового света.

В отличие от видимого света, ультрафиолетовый свет имеет гораздо более короткую длину волны и невидим для человеческого глаза. Тем не менее, космический телескоп «Хаббл», расположенный за пределами атмосферы Земли, способен обнаруживать ультрафиолетовый свет. Используя искусственный цвет, изображение представляет три различных длины волны ультрафиолетового света как отдельные цвета: синий, зеленый и красный.

В центре изображения — Большое Красное Пятно, колоссальный антициклонический шторм на Юпитере, охватывающий примерно диаметр Земли. На этом изображении его обычный красноватый оттенок трансформируется в завораживающий оттенок синего. НАСА объясняет, что высотные частицы дымки во время шторма поглощают свет ультрафиолетовых волн, вызывая этот удивительный сдвиг цвета.

Несмотря на то, что Большое Красное Пятно является самым значительным штормом в нашей Солнечной системе, оно сокращается. Предыдущее изображение Хаббла, полученное в 2019 году, подтвердило это загадочное явление, оставив ученых-планетологов в недоумении относительно точной причины. Следовательно, астрономы охотно делают снимки Юпитера во время его ежегодного противостояния, когда Земля находится между Солнцем и планетой, что дает уникальную возможность наблюдать 100% диска Юпитера и изучать его сложные особенности.

Недавнее ультрафиолетовое изображение Юпитера служит жизненно важным ресурсом для продолжающихся исследований системы суперштормов на планете. Ученые стремятся использовать эти данные для составления карты глубоководных облаков и получения информации о трехмерных структурах облаков в атмосфере Юпитера.

Любителям астрономии оппозиция Юпитера приносит дополнительные преимущества. В этот период Юпитер восходит на востоке в сумерках и заходит на западе на рассвете, оставаясь видимым всю ночь. Хотя для обнаружения Большого Красного Пятна необходим телескоп, даже в бинокль можно увидеть четыре крупнейших спутника планеты — Каллисто, Ганимед, Европу и Ио.

Занимайтесь наблюдением за звездами, восхищайтесь чудесами наших небесных соседей, и пусть вам будет даровано чистое небо и чувство трепета перед величием Вселенной.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Почему Большое Красное Пятно на изображении кажется синим?

Большое Красное Пятно кажется синим на изображении, полученном космическим телескопом Хаббл, потому что высотные частицы дымки во время шторма поглощают свет ультрафиолетовых волн, в результате чего возникает завораживающий синий цвет.

2. Почему космический телескоп Хаббл способен обнаруживать ультрафиолетовый свет?

Космический телескоп «Хаббл» может обнаруживать ультрафиолетовый свет благодаря своему расположению за пределами атмосферы Земли, что препятствует достижению большей части ультрафиолетового света поверхности планеты.

3. Почему Большое Красное Пятно сокращается?

Несмотря на то, что это самый значительный шторм в нашей Солнечной системе, точная причина сокращения Большого Красного Пятна остается неизвестной. Ученые продолжают исследовать это интригующее явление.

4. Когда лучше всего наблюдать Юпитер?

Лучшее время для наблюдения Юпитера — во время его ежегодного противостояния, когда Земля расположена между Солнцем и планетой. В этот период Юпитер восходит на востоке в сумерках и заходит на западе на рассвете, что делает его видимым всю ночь.

5. Что можно увидеть в бинокль при наблюдении Юпитера?

При наблюдении Юпитера в бинокль можно увидеть четыре светящиеся точки, выстроившиеся по линии вокруг планеты. Эти точки соответствуют четырем крупнейшим спутникам Юпитера: Каллисто, Ганимеду, Европе и Ио.