НАСА рассматривает возможность сокращения телескопов «Хаббл» и «Чандра», чтобы покрыть дефицит бюджета

Сообщается, что НАСА рассматривает возможность сокращения космического телескопа «Хаббл» и рентгеновской обсерватории «Чандра», двух выдающихся космических телескопов, которые на протяжении многих лет внесли значительный вклад в наше понимание Вселенной. Марк Клэмпин, директор астрофизического подразделения НАСА, заявил во время недавней презентации, что сокращения могут быть необходимы для выделения финансирования новых программ НАСА.

Предлагаемый бюджет на следующий финансовый год не соответствует запросу астрофизического подразделения в размере 1.56 миллиарда долларов. Клампин не предоставил конкретных подробностей о масштабах сокращений или их влиянии на текущие программы. Однако он упомянул, что сокращение бюджета повлияет на миссии расширенных операций, а именно на «Чандру» и «Хаббл».

Несмотря на возможные сокращения, оба телескопа в настоящее время работают. Кроме того, есть планы поднять орбиту Хаббла, чтобы продлить срок его службы. Несколько консорциумов, в том числе с участием SpaceX, представили предложения по выводу обсерватории на низкую околоземную орбиту. Орбита Хаббла постепенно уменьшалась из-за сопротивления атмосферы, но предпринимаются усилия по противодействию этому эффекту.

НАСА подчеркнуло важность Хаббла как ключевого партнера космического телескопа Джеймса Уэбба, который был запущен в 2021 году. В то время как Уэбб специализируется на наблюдениях в глубоком инфракрасном диапазоне, Хаббл обеспечивает инфракрасные и визуальные наблюдения высокой четкости. Разработка Уэбба существенно повлияла на бюджет астрофизики в предыдущие годы из-за ее высокого статуса и растущих затрат.

Напротив, «Чандра», запущенная в 1999 году, не посещалась для технического обслуживания, как «Хаббл». Клэмпин признал, что у Чандры есть эксплуатационные проблемы, в частности, изоляция, влияющая на ее способность поддерживать необходимые температуры для рентгеновских наблюдений.

Предлагаемая экономия от потенциальных сокращений «Хаббла» и «Чандры» будет перенаправлена ​​на предстоящие миссии, такие как римский космический телескоп Нэнси Грейс, запуск которого запланирован на 2027 год. Роман сосредоточится на изучении энергетических событий в далекой Вселенной, используя свои большие исследовательские инструменты для запечатлеть быстрые небесные явления.

Эти потенциальные сокращения, вероятно, пройдут дальнейшую оценку в ближайшие годы, и ожидается, что примерно в мае 2024 года будут проведены проверки, которые определят, следует ли продлевать миссии «Хаббла» и «Чандры». Окончательные бюджетные ассигнования НАСА и Европейского космического агентства (ЕКА) на Хаббл остаются неясными в свете предполагаемых сокращений НАСА.

источники:

– КосмическиеНовости